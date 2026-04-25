Lo que muchas obras pasan por alto al elegir generadores eléctricos industriales

En una obra, el generador eléctrico suele verse como un respaldo, como si fuese una máquina que solo debe encender ante un problema eléctrico y listo, pero ¿alguna vez te ha pasado que una mala elección del generador detiene el trabajo de toda una cuadrilla justo en el momento más crítico?

El problema es que muchas decisiones se toman rápido, mirando solo el precio o lo que hay disponible en el momento y eso es un gran error.

Debes saber que una mala compra o renta no solo puede dañar tus herramientas más caras, sino también puede disparar costos operativos que al principio parece que no existen.

¿Realmente vale la pena ahorrar unos pesos en la renta si el equipo va a terminar quemando un motor o retrasando la entrega final? Aquí te explicamos lo que realmente marca la diferencia para que lo consideres antes de elegir un generador eléctrico.

No es solo potencia hay que entender kW, kVA y factor de potencia

Uno de los errores más comunes es fijarse solo en la potencia del generador, pero ten cuidado, porque no todos los números significan lo mismo.

Los generadores industriales se clasifican en kVA (potencia total) y kW (potencia útil). La diferencia entre ambos está en el factor de potencia, que normalmente ronda 0.8 en entornos industriales. Lo que significa que un generador de 100 kVA no entrega 100 kW reales, sino alrededor de 80 kW.

Si no se entiende esto, es muy fácil quedarse corto… o pagar de más por un equipo sobredimensionado y nadie quiere pagar de más por algo que podría haber ahorrado.

Los picos de arranque es el detalle que causa fallas

Otro factor importante es que no todos los equipos consumen energía de forma constante. Por ejemplo, motores, bombas o compresores pueden demandar entre 3 y 7 veces más energía al momento de arrancar y si el generador no está preparado para esos picos, pueden ocurrir varios contratiempo como:

Caídas de voltaje

Apagones momentáneos

Daño en maquinaria

Este es uno de esos factores que no se ven en la ficha técnica básica, pero que en obra se nota de inmediato.

El tipo de carga sí importa

Otro punto que suele ignorarse es que no todas las cargas se comportan igual. Hay tres tipos principales:

Resistivas (iluminación, calefacción)

Inductivas (motores, maquinaria)

Electrónicas (equipos sensibles)

Cada una afecta de forma distinta al generador. Por ejemplo, las cargas inductivas son más exigentes y requieren mayor capacidad para operar correctamente, así que elegir sin considerar esto es como dimensionar a ciegas y traerá consecuencias desfavorables.

Capacidad real versus necesidades reales

También ocurre que muchas obras cometen dos errores opuestos:

Comprar menos capacidad de la necesaria, lo que tendrá como consecuencia fallas constantes

Comprar de más, que significa una inversión innecesaria

Siempre debes hacer un cálculo real: sumar consumos, considerar qué equipos operan al mismo tiempo y añadir un margen de seguridad (generalmente entre 10% y 25%). Aquí es donde una buena planeación puede ahorrar mucho dinero… incluso más que buscar el mejor precio.

Recuerda que un generador no solo debe funcionar, sino también debe durar lo suficiente sin interrupciones, así que la capacidad del tanque y el consumo de combustible determinan cuánto tiempo puede operar sin recarga. Eso viene muy bien en obras remotas o jornadas largas.

Un equipo barato, pero con baja autonomía, puede terminar generando más paros y logística adicional, así que no se recomienda.

Mantenimiento y su costo que nadie contempla

Otro punto que suele subestimarse es el mantenimiento, ya que todo lo generado requiere filtros, lubricación y revisiones periódicas para que funcione correctamente, cuando esto no se considera, el equipo pierde eficiencia, aumenta el consumo y reduce su vida útil.

En obra, el tiempo es dinero. Un generador que falla o no está disponible puede detener múltiples frentes de trabajo.

Por eso, más allá de especificaciones técnicas, también importa:

La facilidad para conseguir refacciones

El soporte técnico

La rapidez de reemplazo en caso de falla

Este punto muchas veces se toma en cuenta solo cuando ya hay un problema.

El precio no es el mejor punto de partida

Buscar los mejores precios de generadores eléctricos industriales es lógico, pero no debería ser el primer filtro ya que, como vimos antes, un equipo más barato puede salir caro si:

No cubre la demanda real

Genera fallas operativas

Consume más combustible

Requiere más mantenimiento

Elegir bien desde el inicio hace toda la diferencia

Un generador industrial no es solo un respaldo, es una pieza que dará continuidad a cualquier obra, así que elegirlo bien implica entender cómo se va a usar, qué equipos va a alimentar y en qué condiciones va a operar.

Contar con proveedores especializados también ayuda a tomar mejores decisiones desde el inicio. Empresas como Pesatto ofrecen opciones que permiten ajustar la elección a las necesidades reales del proyecto que vayas a realizar, evitando errores que suelen suceder y que terminan siendo costosos.

Recuerda que un generador no solo produce electricidad, también garantiza que todo lo demás funcione y funcione bien, eso es lo que realmente importa dentro de una obra.