La Licenciatura en Contaduría de la EBC destaca en empleabilidad

En un México donde la digitalización contable avanza, la Licenciatura en Contaduría de la EBC (Escuela Bancaria y Comercial) prepara a líderes financieros con formación práctica, ética y estratégica, vinculados a empresas, certificados internacionalmente y listos para transformar la gestión financiera de cualquier organización.

La escuela de negocios en México, EBC, posiciona a la Contaduría como su carrera insignia, formando profesionales con enfoque empresarial-financiero y dominio de tecnología aplicada, capacitados para enfrentar retos globales y destacarse en auditoría, finanzas y consultoría.

Los egresados de esta carrera pueden acceder a cargos contables tradicionales, pero también a funciones más amplias como asesoría estratégica, análisis de datos y sostenibilidad

Licenciatura en Contaduría de la EBC

El mercado global de la contaduría cambia rápidamente. Según el informe Wolters Kluwer “Future Ready Accountant”, la profesión se orienta cada vez más hacia la asesoría. La tecnología y la nube impulsan esta transformación. Por ejemplo, el uso de Inteligencia Artificial creció de 9% en 2024 a 41% en 2025. Además, 83% de las firmas reportó aumento de ingresos.

La EBC destaca como institución líder en formación empresarial en México. Con 96 años de trayectoria, nació del Banco de México. Su carrera de Contaduría es emblemática. Los programas cuentan con acreditaciones internacionales y enfoque práctico.

La escuela mantiene vínculos sólidos con múltiples empresas. Entiende de primera mano las necesidades del ámbito empresarial y del emprendimiento. Además, integra nuevas tecnologías como IA en sus programas, con visión a futuro.

La Acreditadora Internacional ACBSP reconoce la excelencia educativa de la EBC. Otorga la “Full Accreditation”, la máxima distinción que garantiza la calidad de los programas.

La EBC colabora con instituciones del sector empresarial y educativo. Estas alianzas fortalecen la formación, actualizan programas y promueven investigación y emprendimiento.

Los egresados no se limitan al registro, análisis y presentación de información financiera. Pueden trabajar en contabilidad forense, estrategias financieras internacionales multimillonarias o como consultores en las “Big Four” (KPMG, Deloitte, PwC y EY), liderando auditorías globales y asesorando corporaciones en expansión.

Tendencia y opciones

La contaduría se fortalece a nivel global. Wolters Kluwer destaca la automatización de procesos, la integración de soluciones en la nube y la creciente demanda de analítica de datos. Estas tendencias permiten a los profesionales ofrecer valor estratégico más allá de la contabilidad tradicional.

En México, la Licenciatura en Contaduría de la EBC forma profesionales capaces de analizar, registrar e interpretar información financiera. Su plan de estudios combina teoría contable, fiscal y administrativa con prácticas empresariales que mejoran la toma de decisiones y el cumplimiento normativo en organizaciones públicas y privadas.

La carrera impulsa competencias en auditoría, finanzas y planeación estratégica. Los egresados desarrollan una visión ética y global de los negocios, lo que les permite trabajar en despachos contables, instituciones financieras o áreas financieras de empresas nacionales e internacionales.

El programa ofrece un enfoque práctico basado en casos reales, tecnología aplicada y vinculación con empresas. Fomenta habilidades en análisis financiero, liderazgo y pensamiento estratégico para enfrentar retos del entorno económico y fiscal actual.

Además, la EBC refuerza valores, responsabilidad social y visión global. Los estudiantes adquieren competencias digitales y de comunicación, respaldadas por certificaciones y programas de movilidad internacional, que amplían sus oportunidades laborales en auditoría, consultoría y dirección financiera.

Un estudio de CONTPAQi revela que 45% de las Mipymes en México ya digitaliza su área contable. Esto indica que casi la mitad de estas empresas adopta software o plataformas electrónicas, lo que representa una oportunidad para profesionales con competencias en tecnología contable. La transformación facilita acceso a datos instantáneos, reduce errores y agiliza los procesos financieros.

Becas

La Licenciatura en Contaduría de la EBC se imparte de manera presencial. Su plan de estudios integra contabilidad, finanzas, fiscalidad y herramientas digitales. El objetivo es formar profesionales capaces de generar información financiera confiable y estratégica.

La EBC ofrece dos tipos de becas. La de Excelencia Académica está dirigida a estudiantes con altos promedios. La de Respaldo Económico apoya a quienes enfrentan limitaciones financieras. Los solicitantes deben llenar una aplicación, presentar pruebas de madurez y entregar documentos requeridos.

Entre sus ventajas destacan la constante actualización del plan de estudios con participación de empresas. Los docentes cuentan con experiencia profesional. Además, la escuela mantiene vinculación empresarial, oportunidades de intercambio internacional y un modelo educativo centrado en la práctica, ética y tecnología.

El programa se distingue por su enfoque práctico y actualizado, diseñado con empresas líderes del sector. Incluye contabilidad, finanzas, fiscalidad y auditoría, con énfasis en herramientas digitales y ética profesional. Esta orientación permite a los estudiantes enfrentar desafíos laborales con preparación sólida.

Comparada con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que ofrece prestigio académico y formación teórica integral, la EBC se diferencia por su vinculación directa con el sector empresarial y su enfoque en empleabilidad. Su modalidad presencial facilita la interacción con profesionales del área.

Frente al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), reconocido por su amplia red profesional, la EBC ofrece un modelo educativo más accesible y flexible, sin comprometer la calidad. Su enfoque práctico prepara a los estudiantes para retos del entorno laboral actual.

En relación con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que destaca por formación integral y énfasis en investigación financiera, la EBC ofrece un programa integral de ocho semestres. Esto permite ingresar al mercado laboral más rápido, con plan de estudios actualizado y vinculación empresarial que fortalece la empleabilidad.