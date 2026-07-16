El desarrollador mexicano detrás de algunos de los proyectos de hospitalidad de lujo más reconocidos de América Latina

Juan Cristóbal Bremer Villaseñor es uno de los nombres más relevantes del desarrollo inmobiliario y hotelero de lujo en México. Su carrera abarca proyectos emblemáticos como la renovación del Four Seasons Ciudad de México, el resort One&Only Mandarina en Nayarit y el desarrollo sustentable Xala en Jalisco.

De RLD Development a Kirbitan

En 2007, Bremer cofundó RLD Development — posteriormente BK Partners —, reuniendo 150 millones de dólares con inversores institucionales como Goldman Sachs y TPG Axon. En 2015, lideró la adquisición y renovación integral del Four Seasons Ciudad de México: el ADR aumentó de 305 a 380 dólares, el EBITDA se duplicó y la operación impulsó la salida a bolsa de RLH Properties en la BMV, que llegó a valorarse en 850 millones de dólares. El hotel fue reconocido con el Five Diamond Award de AAA, el premio al Mejor Hotel en Ciudad de México por Condé Nast Traveler y cuatro estrellas Forbes, entre otros galardones.

One&Only Mandarina

En 2008, Juan Bremer identificó 636 acres (265 hectáreas) de costa virgen en Nayarit. Tras 2,5 años de negociación con 58 familias propietarias, nació Mandarina. El resort cuenta con 104 suites One&Only y 55 residencias privadas bajo las marcas One&Only y Rosewood, con precios de entre 7 y 17 millones de dólares. Abierto en 2020, el resort alcanzó una ADR de 1.300 dólares y una ocupación del 65% en su primer año — cifras proyectadas para el quinto año. Fue reconocido como Hotel del Año en los AHEAD Americas 2021 y Desarrollo del Año en los HOLA 2020, con cobertura en Bloomberg, Forbes, Robb Report, Travel + Leisure y The Wall Street Journal.

Xala

En 2017, BK Partners adquirió 1.200 hectáreas con 9 kilómetros de frente de playa al sur de Puerto Vallarta. Las ventas residenciales de Xala han superado las expectativas en un 3X, atrayendo compradores de alto patrimonio de Silicon Valley. El actor Richard Gere es inversor y embajador del proyecto. El desarrollo cuenta con un aeropuerto internacional adyacente actualmente en proceso de apertura.

Kirbitan

Hoy, Bremer opera a través de Kirbitan, firma especializada en activos inmobiliarios y hoteleros de ultra lujo en México y Europa, con oficinas en Ciudad de México y Turín. De ciudadanía mexicana y alemana, habla con fluidez español, inglés y alemán. Su red de relaciones abarca operadores hoteleros de primer nivel, fondos de inversión y family offices internacionales. Esta posición consolida a Kirbitan como socio estratégico de referencia en hospitalidad de lujo en América Latina y Europa.