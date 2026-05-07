Cripto en América Latina: de la especulación al pago cotidiano

Durante años, las criptomonedas fueron vistas en la región principalmente como un instrumento especulativo. Hoy, un segmento creciente de usuarios y empresas las utiliza para pagar nóminas internacionales, comprar en supermercados o transferir dinero a proveedores en el exterior en minutos. El cambio no es menor.

América Latina reúne condiciones que aceleran este proceso. La inflación en Argentina superó el 200% en 2024. Venezuela lleva más de una década con restricciones cambiarias severas. En México, Colombia y Perú, millones de personas siguen sin acceso a servicios bancarios formales. A eso se suma el sistema SWIFT, que puede tardar entre 3 y 7 días hábiles en procesar una transferencia internacional y cobra comisiones en cada eslabón de la cadena.

América Latina es una de las regiones con mayor adopción de criptomonedas del mundo, con Brasil, Argentina y Venezuela entre los 20 países con mayor volumen de transacciones a nivel global. El cambio, sin embargo, va más allá de la especulación: cada vez más, los activos digitales se usan para resolver problemas financieros concretos.

Del trading a los pagos reales

El desplazamiento del foco especulativo hacia la usabilidad cotidiana define la nueva generación de plataformas cripto en la región.

Fluyez es una de ellas. La plataforma, registrada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales, opera en cinco países: Perú, Argentina, Chile, Colombia y México y ofrece acceso a más de 200 activos digitales con una comisión fija del 1% por operación, además de staking, swap entre criptomonedas y retiros en moneda local.

Su producto más representativo de este giro es la Tarjeta Cripto Fluyez, una Visa prepaga virtual que convierte automáticamente Bitcoin, USDT o Ethereum en moneda local al momento del pago. No requiere que el usuario venda sus activos con anticipación: la conversión ocurre en tiempo real en cada transacción, en cualquier comercio físico o en línea con Visa. La activación toma menos de 10 minutos y es compatible con Apple Pay y Google Wallet.

El producto apunta a una fricción identificada en la región: muchas personas acumulan criptomonedas pero no pueden usarlas en su vida diaria sin pasar por procesos de conversión manual que implican tiempo, pasos adicionales y costos variables. La tarjeta resuelve ese problema directamente en el punto de venta.

El costo de pagar al exterior

Donde el impacto puede ser más significativo es en el segmento empresarial. Una empresa latinoamericana que necesita pagar a un proveedor en Asia o Europa enfrenta, en el mejor de los casos, esperas de varios días hábiles y comisiones que se acumulan en cada banco corresponsal que interviene. En algunos mercados, las restricciones cambiarias directamente imposibilitan la transacción.

Las stablecoins como USDT o USDC (cuyo valor está anclado al dólar) permiten sortear esas barreras. Una transferencia en blockchain puede completarse en minutos, sin importar el destino y con costos predecibles.

Bajo esa lógica opera Fluyez Empresas. La plataforma permite a importadores, exportadores, startups y tesorerías corporativas realizar pagos a proveedores internacionales en menos de 30 minutos, con comisión del 1% fijo sin spreads adicionales. Las empresas obtienen número de cuenta y routing number propios en 48 horas, sin necesidad de tener una entidad constituida en Estados Unidos.

Los servicios incluyen pago de nómina internacional en USDC con liquidación el mismo día, mesa OTC para operaciones desde 10,000 dólares con precio firme en menos de dos horas, gestión de tesorería en stablecoins como cobertura inflacionaria, e integración mediante API REST para plataformas tecnológicas. La plataforma opera los siete días de la semana, sin horarios comerciales.

El peso de la regulación

Uno de los obstáculos históricos para la adopción empresarial de criptomonedas ha sido la incertidumbre regulatoria. Perú ha avanzado en ese terreno con la figura del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales, bajo supervisión de la SBS, que establece requisitos de capital, auditoría y controles antilavado que acercan a estas plataformas a los estándares bancarios.

Para las empresas que evalúan incorporar activos digitales a su operación financiera, la existencia de ese marco es un factor relevante: reduce el riesgo percibido y facilita la conversación con socios comerciales o consejos directivos que aún miran con cautela este tipo de herramientas.

Un mercado en transición

La mayoría de los negocios en América Latina todavía no ha incorporado criptomonedas a su gestión cotidiana. La infraestructura bancaria tradicional sigue siendo dominante, la curva de aprendizaje existe y la volatilidad de algunos activos genera desconfianza.

Sin embargo, el escenario de hoy es radicalmente distinto al de cinco años atrás. Las herramientas existen, los marcos regulatorios avanzan y los casos de uso concretos como pagar a un freelancer en otro país, comprar en un supermercado con USDT, transferir a un proveedor en Asia sin esperar una semana ya no son ejercicios teóricos.