Alternativas de cobro sin invertir en hardware costoso

En México, existen opciones de cobro digital que no requieren adquirir terminales físicas , ideales para pequeños negocios y emprendedores que desean evitar inversiones iniciales. Con herramientas como SoftPOS, códigos QR y links de pago, cualquier persona con un smartphone puede aceptar pagos con tarjeta o transferencia, cumpliendo regulaciones de Banxico y la CNBV.

Cobro digital con solo un smartphone

La llegada de SoftPOS ha revolucionado la forma de aceptar pagos con tarjeta, permitiendo que un simple teléfono inteligente funcione como punto de venta sin necesidad de comprar terminales costosas. Esta solución utiliza la tecnología NFC del celular para leer tarjetas contactless o pagos desde wallets digitales, transformando el equipo en una caja registradora móvil mediante una app.

SoftPOS elimina la inversión inicial en equipos y es regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banxico bajo el esquema de instituciones de fondos de pago electrónico. Sin embargo, su adopción en México depende de la compatibilidad entre bancos emisores y aplicaciones de los agregadores.

Además, apps como Mercado Pago permiten cobrar con solo un teléfono inteligente y acceso a internet. Su función de links de pago permite generar un enlace que se comparte al cliente para que pague con tarjeta, sin requerir dispositivos adicionales. Clip también ofrece links de pago bajo un modelo similar, aunque su dispositivo básico Clip Plus 2 representa una pequeña inversión de $199 MXN.

Otra opción a considerar es el cobro con códigos QR generados desde la app del vendedor, donde el cliente escanea el código y paga desde su banca móvil. Esta alternativa permite iniciar con $0 MXN en hardware, aunque se aplican comisiones por transacción.

Opciones de pago con códigos QR

El sistema CoDi, impulsado por el Banco de México, se ha consolidado como la alternativa gratuita para aceptar pagos con QR. Al generar un código desde la banca móvil, el cliente lo escanea y autoriza el pago, transfiriendo el dinero al instante sin que el vendedor requiera terminal física. El único requisito es que ambas partes cuenten con cuentas bancarias habilitadas para CoDi.

Mercado Pago también incorpora pagos con QR, permitiendo mostrar un código fijo o generarlo en tiempo real. El cliente escanea desde la app de Mercado Pago y puede usar saldo, tarjeta o transferencias. Aunque tiene una comisión de 3.49% a 4.29% más IVA, no requiere comprar equipos.

El sistema DiMo permite pagos usando solo el número de teléfono, aunque su uso en puntos de venta con QR es menos común. La interoperabilidad entre bancos y apps sigue siendo un reto, pero las autoridades trabajan para estandarizar los QR y evitar fragmentación en el mercado.

Soluciones de cobro en línea para pequeños negocios

Los links de pago representan una alternativa práctica para quienes venden en redes sociales o por catálogo. Plataformas como Mercado Pago, Clip y PayPal generan enlaces que el vendedor comparte por WhatsApp, correo o redes sociales, permitiendo el pago con tarjeta o transferencia sin tienda en línea ni terminal física.

Las comisiones por este servicio oscilan entre 3.2% y 4.29% más IVA, dependiendo del proveedor, y no hay inversión inicial. En volúmenes bajos, cobrar con links es flexible y seguro para pequeños negocios .

Para quienes ya cuentan con tienda en línea, pasarelas como Mercado Pago, PayPal, Conekta y Stripe facilitan la integración sin costo de entrada ni renta mensual. Estos servicios operan bajo comisión por transacción, ofreciendo pagos con tarjeta, SPEI y efectivo en OXXO. PayPal, además, es ideal para ventas internacionales por su alcance global.

Se debe considerar que, al superar ciertos montos mensuales (por ejemplo, $15,000 MXN), las comisiones de estas alternativas pueden ser más altas que las de una terminal bancaria tradicional. Para negocios con ventas superiores a $50,000 MXN mensuales, podría resultar más rentable migrar a hardware dedicado con comisiones más bajas.

Dudas comunes sobre alternativas de cobro digital

¿Es seguro aceptar pagos con solo un celular?

Sí, siempre que se utilicen aplicaciones reguladas y oficiales, cumpliendo normativas de Banxico y la CNBV.

¿CoDi cobra comisiones al comercio por cada pago?

No, CoDi es gratuito para los comercios y opera sobre transferencias inmediatas vía SPEI.

¿Necesito cuenta bancaria para cobrar con QR?

Sí, tanto vendedor como cliente requieren cuenta bancaria y acceso a apps compatibles con CoDi o wallets digitales.

¿Las comisiones por links de pago varían según la plataforma?

Sí, cada proveedor define sus propias comisiones, generalmente entre 3.2% y 4.29% más IVA.