Mercado mundial de abacate e principais fornecedores

O mercado mundial de abacate cresceu em valor 4% e em volume 10% em 2023 a taxas anuais.Com isso, as exportações atingiram 3,25 milhões de toneladas por um valor aduaneiro de 7,27 bilhões de dólares.O México continuou a ser o principal exportador mundial, exportando 1,2 milhões de toneladas com um crescimento anual de 17%.

Mercado mundial de abacate

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), esta evolução marca uma forte recuperação após perdas de produção induzidas pelo clima e escassez de oferta de exportação em 2022.Quem foram os principais exportadores desta fruta em 2023 e quanto foi o seu crescimento em taxas anuais?

México: 1,2 milhão de toneladas (+17%).

Peru : 6 milhões de toneladas (+3 por cento).

Holanda : 3,5 milhões de toneladas (+8 por cento).

Espanha : 1,3 milhões de toneladas (-11 por cento).

Quénia: 1,2 milhões de toneladas (+19 por cento).

Procura mundial

Juntamente com o crescimento significativo da oferta global, a demanda de importação permaneceu firme nos Estados Unidos e na União Europeia, que representaram, respetivamente, cerca de 44% e 27% das importações globais em 2023, segundo a FAO.Em ambos os mercados, o consumo continuou a ganhar popularidade, sendo o abacate amplamente considerado como um fruto altamente nutritivo. Enquanto os EUA importam 90% dos abacates do México, a UE abastece-se principalmente no Peru, no Quénia, em Israel e em Marrocos.

Nutrição

Seguem-se alguns dos benefícios nutricionais do abacate: