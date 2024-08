Mercado Libre veut devenir la plus grande banque numérique du Mexique

La multinationale argentine Mercado Libre souhaite disposer de la plus grande banque numérique du Mexique.

«Nous voyons d’énormes opportunités pour Mercado Pago au Mexique. En juin, nous avons annoncé notre intention de demander une licence bancaire, ce qui nous permettra de faire évoluer l’entreprise pour réaliser notre ambition d’être la première banque numérique du pays », a déclaré l’entreprise dans son dernier rapport financier.

Cet écosystème sera un élément clé de sa stratégie. Il s’est déjà avéré être un contributeur important aux progrès de Mercado Pago au Mexique.

Mercado Pago est la plus grande Fintech en termes d’utilisateurs actifs mensuels (MAU).

Elle dispose également d’un portefeuille de crédit rentable qui a dépassé 1,5 milliard de dollars au deuxième trimestre 2024.

L’afflux d’utilisateurs vers Mercado Pago renforce sa position centrale dans les services financiers.

Les MAU ont augmenté de 37% en glissement annuel pour atteindre 52 millions au deuxième trimestre 2024.

Banque numérique

Mercado Libre enregistre des niveaux d’engagement plus élevés en Argentine, au Brésil et au Mexique, les utilisateurs intensifs augmentant à un rythme plus rapide et le nombre de produits par utilisateur augmentant régulièrement.

Le 13 août, Mercado Libre a prévu d’employer plus de 24,000 personnes au Mexique d’ici à la fin de 2024.

L’entreprise prévoit également d’investir 2,45 milliards USD au Mexique d’ici 2024, soit une augmentation de 48% en glissement annuel.

Stratégie

L’entreprise offre à ses utilisateurs un écosystème de six services intégrés de commerce électronique et de finance numérique:

Mercado Libre Marketplace.

La plateforme Fintech Mercado Pago.

Service logistique Mercado Envíos.

Solution Mercado Ads.

Service de petites annonces Mercado Libre.

Solution de boutiques en ligne Mercado Shops.

Pour compléter la place de marché de Mercado Libre et améliorer l’expérience de l’utilisateur, Mercado Pago, une solution de paiement numérique intégrée, a été développée.

Initialement, Mercado Pago a été conçu pour faciliter les transactions sur les places de marché de Mercado Libre grâce à un mécanisme permettant à ses utilisateurs d’envoyer et de recevoir des paiements en toute sécurité, facilement et rapidement.

Au fil du temps, Mercado Pago a évolué pour devenir un écosystème complet de solutions technologiques financières, tant dans le monde numérique que physique.

En outre, cette solution de paiement numérique permet à tout utilisateur enregistré de Mercado Libre d’envoyer et de recevoir facilement et en toute sécurité des paiements numériques, ainsi que de régler des achats effectués sur l’une des places de marché de Mercado Libre.

Actuellement, Mercado Pago traite et règle toutes les transactions sur ses places de marché en Argentine, au Brésil, au Mexique, en Colombie, au Chili, en Uruguay, au Pérou et en Équateur.