Mercado Libre: ventes de produits au Mexique

Mercado Libre a déclaré que sa performance dans son activité de commerce mexicain continue d’exceller, et estime que ses résultats du troisième trimestre 2023 montrent à quel point l’entreprise est bien positionnée pour tirer parti du potentiel de croissance à long terme du pays.

La croissance du volume brut de marchandises (GMV) a été de 34% en glissement annuel sur une base de taux neutre, avec une croissance des articles vendus augmentant de 38% en taux annuel à (contre 34% au trimestre précédent), son niveau le plus élevé depuis le T1 2021.

En particulier, les catégories Maison et industrie et Vêtements et sports ont été les plus grands contributeurs à la croissance des ventes.

L’entreprise a obtenu de bons résultats avec le lancement du dernier modèle d’iPhone, qui représente une étape importante dans ses stratégies first-party et highticket.

Le commerce transfrontalier croît bien plus vite que la croissance globale de GMV, et Mercado Libre continue de faire de cette activité une priorité stratégique au Mexique.

En septembre, l’entreprise a franchi une étape importante: le volume total des paiements hors plate-forme (POS) a dépassé le volume total des paiements sur plate-forme pour la première fois au Mexique.

Les paiements en ligne et dans les points de vente donnent de bons résultats et ont contribué à la croissance des points de vente hors plate-forme, qui a augmenté de 88% par rapport à l’année précédente au troisième trimestre 2003, hors taux de change.

Mercado Libre

La société estime que ce rythme de croissance rapide permet de gagner des parts de marché significatives et d’accélérer l’adoption des paiements numériques au Mexique.

MercadoPago se concentre sur le développement de la notoriété et de l’engagement suite au déploiement de sa gamme complète de produits sur le compte numérique au Mexique, et Mercado Libre a bien progressé au cours du troisième trimestre 2023.

Les mesures Mindshare montrent que la traction de la marque a augmenté au cours des derniers mois, avec la part la plus élevée parmi les fournisseurs de services financiers non traditionnels.

Mercado Libre a deux sources de revenus distinctes: Commerce, qui comprend deux sources (services et ventes de produits) et Fintech, qui comprend trois sources de revenus principales (services Fintech, crédit et ventes de produits Fintech).

Mercado Libre est le plus grand écosystème de commerce en ligne d’Amérique Latine en termes de visiteurs uniques et de commandes traitées. Il est présent dans 18 pays: Argentine, Brésil, Mexique, Chili, Colombie, Pérou, Uruguay, Venezuela, Bolivie, Costa Rica, République Dominicaine, Équateur, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay et El Salvador.