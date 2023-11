Send an email

Mercado Libre: vendas de produtos no México

O Mercado Livre informou que seu desempenho no negócio de comércio mexicano continua a se destacar e acredita que seus resultados do terceiro trimestre de 2023 mostram como a empresa está bem posicionada para aproveitar o potencial de crescimento de longo prazo do país.

O crescimento do volume bruto de mercadorias (GMV) foi de 34% ano a ano em uma base de taxa neutra, com o crescimento dos itens vendidos aumentando 38% a uma taxa anual para (de 34% no trimestre anterior), seu nível mais alto desde o primeiro trimestre de 2021.

Em particular, as categorias Casa e Industrial e Vestuário e Esportes foram as que mais contribuíram para o crescimento das vendas.

A empresa teve um bom desempenho com o lançamento do último modelo de iPhone, que representa um importante passo em frente em suas estratégias de primeira parte e de alto preço.

O comércio transfronteiriço está a crescer muito mais do que o crescimento global da GMV, e o Mercado Livre continua a fazer do negócio uma prioridade estratégica no México.

Em setembro, a empresa alcançou o marco de que o volume total de pagamentos fora da plataforma (POS) ultrapassou o volume total de pagamentos na plataforma pela primeira vez no México.

Tanto os pagamentos em linha como os pagamentos nos pontos de venda estão a ter um bom desempenho e contribuíram para que o crescimento dos POS fora da plataforma aumentasse 88% em termos anuais no terceiro trimestre de 2003, excluindo a taxa de câmbio.

Mercado Livre

A empresa acredita que este rápido ritmo de crescimento está a gerar ganhos significativos de quota de mercado e a acelerar a adoção de pagamentos digitais no México.

O MercadoPago está focado na construção de consciência e engajamento após o lançamento de seu conjunto completo de produtos para a conta digital no México, e o Mercado Libre tem visto um bom progresso no terceiro trimestre de 2023.

As métricas do Mindshare mostram que a tração da marca aumentou nos últimos meses, com a maior participação entre os provedores de serviços financeiros não tradicionais.

O Mercado Libre tem dois fluxos de receita distintos em seus negócios: Comércio, que é composto por duas fontes (Serviços e Vendas de Produtos) e Fintech, que é composto por três fluxos de receita principais (Serviços Fintech, Crédito e Vendas de Produtos Fintech).

O Mercado Livre é o maior ecossistema de comércio online da América Latina com base em visitantes únicos e pedidos processados, e está presente em 18 países: Argentina, Brasil, México, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai e El Salvador.