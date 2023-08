Mercado Libre: revenus au Mexique, en Argentine et au Brésil

Mercado Libre a proportionnellement augmenté ses revenus nets au Mexique et en Argentine au premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

En revanche, l’entreprise a réduit cet indicateur au Brésil.

Au premier semestre de l’année en cours, Mercado Libre a réalisé une croissance de 33,2% en glissement annuel de ses revenus nets consolidés, à 6,452 milliards de dollars.

Si l’on compare les deux périodes, sur le total des recettes de l’entreprise, la part du Mexique est passée de 16,3% à 20,1%, celle de l’Argentine de 23% à 23,1% et celle du Brésil de 55,8% à 52,1%.

Par conséquent, la part des autres pays où l’entreprise opère est passée de 4,9 à 4,7%.

Mercado Libre est le plus grand écosystème de commerce en ligne d’Amérique latine en termes de visiteurs uniques et de commandes traitées. Il est présent dans 18 pays: Argentine, Brésil, Mexique, Chili, Colombie, Pérou, Uruguay, Venezuela, Bolivie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay et El Salvador.

Sa plateforme est conçue pour fournir aux utilisateurs un portefeuille complet de services afin de faciliter les transactions commerciales à la fois numériques et hors ligne.

Grâce à sa plateforme de commerce électronique, Mercado Libre offre aux acheteurs et aux vendeurs un environnement solide et sécurisé qui favorise le développement d’une vaste communauté de commerce électronique en Amérique latine, une région qui compte plus de 650 millions d’habitants et dont le taux de pénétration de l’internet et de croissance du commerce électronique est l’un des plus rapides au monde.

Mercado Libre

L’entreprise estime qu’elle offre une technologie de classe mondiale et des solutions commerciales qui répondent aux défis culturels et géographiques distincts de l’exploitation d’une plate-forme de commerce numérique en Amérique latine.

Ainsi, Mercado Libre offre à ses utilisateurs un écosystème de six services intégrés de commerce électronique et de finance numérique: la place de marché Mercado Libre, la plateforme Fintech Mercado Pago, le service logistique Mercado Envios, la solution Mercado Ads, le service Mercado Libre Classifieds et la solution de vitrine en ligne Mercado Shops.

L’entreprise dispose d’un vaste assortiment de produits, avec un large éventail de catégories telles que l’électronique grand public, l’habillement et la beauté, les articles ménagers, les accessoires automobiles, les jouets, les livres et les divertissements, ainsi que les biens de consommation emballés.