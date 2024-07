O tamanho do mercado global de plataformas de empréstimos digitais está avaliado em aproximadamente US $ 8,58 bilhões, de acordo com o Business Warrior.No futuro, prevê-se que cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 26,5% para atingir aproximadamente US $ 44,5 bilhões em 2030. A seguir estão algumas vantagens das plataformas de empréstimos digitais:

Em primeiro lugar, os processos de candidatura são simplificados e rápidos.

Além disso, podem ser solicitados e geridos a partir de qualquer lugar e em qualquer altura.

Outra vantagem é que os custos operacionais são mais baixos em comparação com os bancos tradicionais.

Ademais, algumas plataformas oferecem uma variedade de produtos financeiros, como linhas de crédito, financiamento de facturas e crowdfunding.

Plataformas de empréstimos digitais

No sector das fintech, a utilização de interfaces de programação de aplicações (API) também está a aumentar, permitindo melhores ofertas de serviços e um acesso mais fácil aos dados financeiros. A Business Warrior espera que a implementação da análise de dados e da inteligência artificial acelere ainda mais nos próximos anos, impulsionando o crescimento do mercado fintech.

Segurança

Por outro lado, existem algumas desvantagens:

Primeiramente, as plataformas digitais têm por vezes taxas de juro mais elevadas do que os bancos tradicionais, especialmente para os mutuários com um historial de crédito fraco.

Além disso, em alguns casos, as plataformas digitais de crédito podem funcionar num ambiente menos regulamentado do que os bancos tradicionais.

Outra desvantagem é que algumas plataformas digitais podem não ter um apoio ao cliente sólido.

Por fim, as plataformas digitais apresentam riscos de cibersegurança e de proteção de dados.

Mercado

O crescimento do mercado de empréstimos digitais é ainda mais impulsionado pela adoção de plataformas baseadas na nuvem, que oferecem uma alternativa rentável e eficiente às soluções tradicionais no local. A Business Warrior espera que a implementação da nuvem atraia uma maior dimensão de mercado devido à sua natureza económica e à forma como agiliza os processos de empréstimo.O mercado está moderadamente fragmentado e os principais intervenientes estão a seguir estratégias como o lançamento de novos produtos, parcerias e actualizações de produtos para manter e reforçar as suas posições no mercado. Estas estratégias são complementadas por investimentos em actividades de investigação e desenvolvimento destinadas a integrar tecnologias avançadas, como a aprendizagem automática e a cadeia de blocos, nas plataformas de empréstimos digitais.