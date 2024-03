Uma análise do Reportlinker prevê que o mercado do arroz fortificado na China atingirá uma dimensão de mercado de 6,9 mil milhões de dólares até 2030.

Como é que a tendência se apresenta? Esta projeção implica uma taxa de crescimento anual composta de 9,7% de 2022 a 2030.

A China é o maior importador de arroz do mundo, com compras externas de US$ 1,408 bilhão em 2023.

Essas importações, no entanto, são menores do que as correspondentes nos dois anos anteriores. Em 2021, totalizaram US$ 2.187 milhões e, no ano seguinte, US$ 2.623 milhões.

O arroz é a segunda cultura mais importante do mundo, depois do trigo.

Arroz fortificado

Os maiores importadores mundiais de arroz incluem também o Irão, os Estados Unidos, a Arábia Saudita, as Filipinas e o Iraque.

O arroz fortificado inclui nutrientes como vitaminas e minerais, por exemplo, zinco, ferro, ácido fólico, vitaminas do complexo B e vitamina A.

As exportações chinesas de arroz foram estimadas em cerca de mil milhões de dólares.

Consumo

Dado que a China é o maior produtor e consumidor mundial de arroz, representando 30% da produção e do consumo total de arroz do mundo, esta parceria representa uma oportunidade de crescimento significativa para as empresas.

De acordo com a Nisun, cerca de 65% da população da China depende do arroz como alimento básico.

Em 2021, a China produziu aproximadamente 214,4 milhões de toneladas métricas de arroz, com uma área colhida de 30,4 milhões, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

O arroz é também o alimento básico em partes de África e da América Latina.

O arroz é o alimento básico para mais de metade da população mundial, especialmente em alguns dos países mais populosos do mundo, e um ingrediente importante em muitos alimentos e bebidas transformados.

A Ásia é responsável por cerca de 90% da produção mundial de arroz e a China é o primeiro produtor mundial de arroz.

Além disso, o arroz é a base da bebida alcoólica japonesa saquê.