El mercado de bebidas carbonatadas, no carbonatadas y de garrafones registró una contracción interanual de 7.5% en México durante 2020.

Con ello, el valor del mercado fue de 23,670 millones de dólares, según datos de Canadean.

Sobre ese monto, Organización Cultiba destacó que México posee una de las industrias de bebidas carbonatadas, no carbonatadas y de garrafones más grandes del mundo.

En particular, Grupo GEPP, el negocio de bebidas de Organización Cultiba, es el único productor y distribuidor de bebidas no alcohólicas en México con operaciones, cobertura y presencia a nivel nacional, así como la segunda compañía de bebidas no alcohólicas más grande del país, después de Coca-Cola FEMSA, con base en el volumen de ventas combinadas de bebidas carbonatadas, bebidas no carbonatadas y garrafones de agua en 2020.

Por su parte, en México y en 2020, las ventas combinadas de refresco y garrafones de cada uno de sus principales competidores, Coca-Cola FEMSA y Arca Continental, ascendieron a 1,759 millones de Cajas de 8 onzas y 1,238 millones de Cajas de 8 onzas, respectivamente.

Bebidas carbonatadas

Organización Cultiba considera que la presencia geográfica de Grupo GEPP a nivel nacional posiciona a la compañía estratégicamente y le permite beneficiarse de las oportunidades de crecimiento que brinda el mercado mexicano de bebidas.

Con una población de más de 128 millones de habitantes (con base en cifras del Banco Mundial), México es el segundo país más grande de América Latina, y su población continúa creciendo, con un incremento significativo en las zonas urbanas y con expansión de las clases media y alta.

Resultados financieros de Organización Cultiba

Asimismo, Organización Cultiba considera que la presencia de Grupo GEPP a nivel nacional le permite acceder de manera competitiva a todas las cadenas de autoservicio nacionales y regionales en crecimiento, tales como Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, Chedraui, Costco, OXXO, 7 Eleven, Farmacias Guadalajara y HEB, entre otros, que se consideran parte de un importante canal de distribución para la venta de bebidas carbonatadas y no carbonatadas del país.