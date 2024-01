McCormick: vendas globais projectadas 

A McCormick & Company projectou que as suas vendas líquidas em 2024 iriam variar entre um crescimento nulo e um declínio de 2%, a uma taxa anual.

Esta estimativa inclui um impacto desfavorável de 1% das taxas de câmbio, ou seja, de uma diminuição de 1% a um aumento de 1% numa base de moeda constante.

Com vendas líquidas de 6,662 mil milhões de dólares no ano fiscal terminado em 30 de novembro de 2023, um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior, a McCormick é uma empresa norte-americana especializada no fabrico e comercialização de condimentos, especiarias, misturas de condimentos e produtos relacionados.

No mesmo ano, o seu resultado líquido foi de 680,6 milhões de dólares, menos 0,2% em relação ao ano anterior.

A empresa também prevê que a reviravolta nas vendas de 2024 incluirá um impacto favorável das acções de preços implementadas anteriormente.

Por outro lado, a empresa prevê que o seu volume e mix de produtos serão afectados pela venda do seu negócio de conservas Giotti no terceiro trimestre do ano passado e pela poda de negócios de baixa margem.

Noutro indicador, a empresa prevê que a sua margem de lucro bruto para 2024 se situe entre 50 pontos de base e 100 pontos de base acima da sua margem de lucro bruto de 37,6% em 2023.

McCormick

O aumento projetado para 2024 na margem de lucro bruto deve-se principalmente ao efeito líquido do impacto favorável das acções de fixação de preços, dos impactos favoráveis do mix de produtos, do impacto favorável do Programa de Eficácia Operacional Global previsto e das poupanças de custos do seu programa de Melhoria Contínua Abrangente, e de um impacto percentual baixo de um dígito da inflação em 2024 em comparação com 2023.

A McCormick fabrica, comercializa e distribui especiarias, misturas de temperos, condimentos e outros produtos salgados para toda a indústria alimentar.

É também parceira de uma série de empresas comuns envolvidas no fabrico e venda de produtos aromatizantes, a maior das quais é a McCormick de Mexico.

As suas principais instalações de vendas, distribuição e produção estão localizadas na América do Norte, Europa e China. Existem instalações adicionais na Austrália, América Central, Tailândia e África do Sul.