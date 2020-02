Marriott agrega 173 hoteles a su cartera de alojamiento

Marriott International, Inc., una cadena de hoteles de lujo estadounidense, agregó 173 nuevas propiedades a su cartera de alojamiento mundial en el cuarto trimestre de 2019.

En consecuencia, la compañía con sede en Maryland sumó 25,399 habitaciones a su cartera, incluyendo W Ibiza en España, JW Marriott Maldives e North Island, un Luxury Collection Resort, Seychelles.

Asimismo, 29 propiedades (6,400 habitaciones) salieron del sistema durante el trimestre.

Al final del año, el sistema de alojamiento global de Marriott sumaba más de 7,300 propiedades y complejos de tiempo compartido, con aproximadamente 1 millón 380,000 habitaciones.

También al término de 2019, la cartera de desarrollo mundial de la compañía totalizaba 3,039 propiedades con alrededor de 515,000 habitaciones, incluidas 1,207 propiedades con más de 220,000 habitaciones en construcción y 133 propiedades con unas 23,000 habitaciones aprobadas para el desarrollo, pero que aún no están sujetas a contratos firmados.

Marriott y su cadena

La empresa es un operador, franquiciador y licenciante mundial de propiedades hoteleras, residenciales y de tiempo compartido bajo numerosas marcas a diferentes precios y puntos de servicio.

Además, de acuerdo con su enfoque en la administración, franquicias y licencias, posee muy pocas de sus propiedades de alojamiento.

En general, la empresa cree que su cartera ofrece la gama más amplia y convincente de marcas y propiedades en hotelería, con dos estilos generales de hoteles: Classic, que ofrece hospitalidad tradicional para el viajero moderno, y Distinctive, que ofrece experiencias memorables con una perspectiva única. Cada uno de los cuales agrupa en tres niveles de calidad: Lujo, Premium y Select.

Primero, el Lujo ofrece comodidades y servicios a medida y excelentes. Sus marcas de hoteles de lujo clásicos incluyen JW Marriott, The Ritz-Carlton y St. Regis. Sus marcas distintivas de hoteles de lujo incluyen W Hotels, The Luxury Collection, EDITION y Bulgari.

Por otro parte, Premium ofrece comodidades y servicios sofisticados y bien pensados. Sus marcas de hoteles Classic Premium abarcan Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Marriott Executive Apartments y Marriott Vacation Club. Sus marcas distintivas de hoteles Premium comprenden Westin, Renaissance, Le Méridien, Autograph Collection, Gaylord Hotels, Tribute Portfolio y Design Hotels.

Por último, Select ofrece comodidades y servicios inteligentes y fáciles con sus marcas de estadías más largas, las cuales ofrecen comodidades que reflejan las comodidades del hogar. Sus marcas de hoteles Classic Select incluyen Courtyard, Residence Inn, Fairfield by Marriott, SpringHill Suites, Four Points, TownePlace Suites y Protea Hotels. Sus marcas distintivas de hoteles selectos son Aloft, AC Hotels by Marriott, Element y Moxy.

