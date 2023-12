Ces dernières années, les fondamentaux du marché mondial de l’uranium se sont améliorés à mesure que le marché passait d’un marché axé sur les stocks à un marché axé sur la production, selon Uranium Energy Corp.

Pour commencer, l’uranium est un élément naturel extrait de gisements situés au Kazakhstan, au Canada, en Australie et dans plusieurs autres pays, dont les États-Unis.

Selon l’Association Nucléaire Mondiale (WNA), les ressources mesurées d’uranium naturel sont suffisantes pour alimenter l’énergie nucléaire au rythme d’utilisation actuel pendant environ 90 ans.

Le marché spot a atteint son niveau le plus bas en novembre 2016, à environ 17,75 dollars la livre U3O8, et s’élevait à 56,25 dollars la livre le 31 juillet 2023 (prix spot quotidien UxC U3O8).

D’autre part, la production est tombée à son plus bas niveau sur plusieurs années en 2020, autour de 122 millions de livres, mais a commencé à se redresser en 2021 pour atteindre un total d’environ 129 millions de livres en 2022, ce qui reste bien en deçà des besoins des réacteurs.

Les projections de l’offre et de la demande mondiales font apparaître un déficit structurel entre la production et les besoins des services publics, qui sera en moyenne de plus de 44 millions de livres par an au cours des dix prochaines années et qui augmentera par la suite.

Marché mondial de l’uranium

Selon Uranium Energy Corp., le déficit actuel est comblé par les sources du marché secondaire, y compris les stocks limités qui devraient diminuer dans les années à venir.

Au fur et à mesure que les sources secondaires s’amenuisent et que les mines existantes épuisent leurs ressources, une nouvelle production sera nécessaire pour répondre à la demande des services publics.

Cela nécessitera des prix plus élevés pour stimuler de nouveaux investissements miniers, mais les prix du marché sont encore inférieurs aux prix incitatifs pour de nombreux producteurs.

L’approvisionnement en uranium est devenu plus compliqué en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui est l’un des principaux fournisseurs de combustible nucléaire dans le monde.

Les sanctions économiques, les restrictions de transport, la législation en cours et l’évitement des acheteurs de combustible russe provoquent un changement fondamental sur les marchés du combustible nucléaire.