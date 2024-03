Marché mondial de la chaussure: perspectives

Send an email

Le marché mondial de la chaussure est évalué à 400 milliards de dollars en 2023, contre 382 milliards de dollars en 2022, selon les données de Statista, une plateforme spécialisée dans les données sur les marchés et les consommateurs.

Parmi les segments les plus importants, on trouve les chaussures de ville, de sport, pour enfants, décontractées et de luxe.

En outre, selon la même source, le marché mondial de l’habillement atteindra 1,73 trillion de dollars en 2023, contre 1,57 trillion de dollars en 2022.

Quelles sont les perspectives? Statista prévoit que le marché mondial de la chaussure atteindra 2 000 milliards de dollars d’ici 2028.

L’a.k.a. Brands Holding Corp. estime que les principaux facteurs de croissance de l’industrie mondiale de l’habillement, de la chaussure et des accessoires sont les tendances démographiques favorables et le désir de nouveauté constante.

Le marché mondial de la chaussure

En 2023, a.k.a. Brands a réalisé un chiffre d’affaires net de 546,3 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 13,8 millions de dollars.

Ses marques actuelles ont en commun de se concentrer sur les consommateurs du millénaire et de la génération Z qui cherchent l’inspiration en matière de mode sur les médias sociaux et font principalement leurs achats en ligne.

L’entreprise se différencie par sa capacité à attirer et à fidéliser un large éventail de consommateurs du millénaire et de la génération Z grâce à des messages de marque authentiques et à une mode ciblée.

Bien que l’entreprise expédie ses produits dans le monde entier, elle opère principalement dans deux zones géographiques: les États-Unis et l’Australie.

Le marché américain de l’habillement est le plus important de tous les pays et devrait atteindre 357 milliards de dollars d’ici 2024, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9% entre 2023 et 2027.

Ventes en ligne

Dans le même temps, le marché australien de l’habillement devrait atteindre 21,5 milliards de dollars en 2024, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4% entre 2023 et 2027.

Selon Grand View Research, une société de conseil et d’étude de marché, le marché mondial de l’habillement en ligne était évalué à environ 583 milliards de dollars en 2022, et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 8,6% entre 2022 et 2030.