Send an email

Le marché des montres de luxe d’occasion pourrait atteindre 35 milliards de francs suisses d’ici à 2030, contre 20 milliards aujourd’hui, selon les prévisions de Deloitte.

Cela représente une augmentation de 75%, selon l’enquête menée auprès de dirigeants de marques horlogères et de consommateurs.

Il s’agit également d’un signal d’alarme pour les fabricants de montres de luxe, car les ventes dans les boutiques physiques sont en baisse.

US Global Investors Funds indique que c’est l’une des raisons pour lesquelles des marques connues telles que Richemont ont acheté Watchfinder & Co. pour en faire leur canal de vente après-vente.

Les montres de luxe sont des montres analogiques à quartz ou mécaniques. Elles sont généralement fabriquées en acier inoxydable, en céramique, en or 14 ou 18 carats, ou en une combinaison d’or et d’acier inoxydable, et sont parfois serties de pierres précieuses.

Montres de luxe

Ces produits sont principalement fabriqués en Suisse.

Outre la plupart des montres Ebel et Concord de la société, les marques de montres de luxe les plus connues sont Baume & Mercier, Breitling, Cartier, Omega et TAG Heuer.

La plupart des montres de luxe abordables sont des montres analogiques à quartz, qui intègrent parfois une technologie connectée permettant de transmettre des données sans fil entre la montre et un smartphone ou un autre appareil.

Ces montres sont généralement fabriquées en acier inoxydable, en céramique, en plaqué or ou dans une combinaison de plaqué or et d’acier inoxydable.

Les montres de luxe abordables sont principalement fabriquées en Suisse, bien que certaines le soient en Asie. Outre la plupart des montres Movado de la société, les marques réputées de montres de luxe abordables comprennent Gucci, Rado, Michele et Raymond Weil.