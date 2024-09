Malibu Boats: líder em barcos esportivos de alto desempenho

A Malibu Boats se destaca por sua liderança em barcos esportivos de alto desempenho nos Estados Unidos.

De acordo com a National Marine Manufacturers Association, a Malibu Boats teve a maior participação no mercado de barcos esportivos de alto desempenho dos EUA, com base em dados do final de junho de 2024.

A empresa tem as marcas Malibu e Axis nessa categoria.

Construção de barcos nos Estados Unidos

Internamente, o setor de construção de barcos dos EUA (excluindo a produção de estaleiros) informou as seguintes receitas, em milhões de dólares, com 2021 como o último dado disponível:

2018: 11,289.

2019: 10,636.

2020: 10,521.

2021: 13,248.

Essas embarcações são geralmente destinadas ao uso pessoal.

Essa qualificação inclui estabelecimentos que fabricam barcos infláveis de plástico ou borracha para serviços pesados.

Outros exemplos incluem caiaques, barcos a motor, veleiros, barcos a remo, canoas e iates.

Malibu Boats

Essa empresa também tem a maior participação de mercado no segmento de 24′ a 29′ da categoria de motores de popa nos Estados Unidos.

A Malibu Boats participa desse segmento com sua marca Cobalt.

Por fim, a empresa está entre as principais posições de participação de mercado no mercado de pesca com motor de popa de fibra de vidro.

A empresa atende a esse segmento com suas marcas Pursuit e Maverick Boat Group.

Em cada um desses casos, as classificações são baseadas no volume unitário.

A Malibu Boats informou que as vendas no varejo de novas lanchas recreativas nos Estados Unidos totalizaram US$ 15,8 bilhões em 2023.

Barcos com motor de popa

As estatísticas mais recentes do setor, publicadas em 30 de setembro de 2023 pela Statistical Surveys, Inc., mostram que a Robalo é o terceiro maior fabricante de barcos com motor de popa nos Estados Unidos.

Essa liderança corresponde à faixa de 18 a 36 pés, com uma participação de mercado de 4,5%.

Além disso, a Marine Products, que inclui as marcas Robalo e Chaparral, também está em terceiro lugar nesse segmento.

Juntas, elas têm uma participação de mercado de 6,2% em motores de popa desse porte.

A Robalo e a Chaparral são subsidiárias da Marine Products Corporation.