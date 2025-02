Made in Mexico e Hecho en México: regras de uso

O Ministério da Economia divulgou nesta segunda-feira as regras para o uso das marcas de certificação Made in Mexico e Hecho en México.

Essas regras estão estabelecidas em um acordo assinado pelo Secretário de Economia, Marcelo Ebrard, que foi publicado no Diário Oficial da Federação (DOF).

O México exportou produtos no valor de 617.099,6 milhões de dólares em 2024, o que implica um aumento de 4,1% em relação a 2023.

Made in Mexico

Os objetivos de ambos os selos incluem o seguinte:

Promoção da produção nacional.

Promoção das exportações

Identificar a qualidade e a autenticidade dos produtos mexicanos.

Diferenciação no mercado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou uma tarifa adicional de 25% sobre as importações do Canadá e do México, embora tenha pausado essa medida por um mês, até 4 de julho, para avançar nas negociações que a originaram: preocupações relacionadas à migração e ao tráfico de drogas. Entretanto, os recursos energéticos do Canadá teriam uma tarifa menor, de 10%.

Além disso, os EUA já impuseram uma tarifa adicional de 10% sobre as importações da China.

Com base nessa ameaça, Ebrard disse que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, decidiu promover os selos Made in Mexico e Hecho en México ar os benefícios da integração produtiva na América do Norte.

Requisitos e autorizações

As novas regras de uso visam estabelecer os requisitos e o processo para que o Ministério da Economia conceda autorização para o uso das marcas de certificação Made in Mexico e Hecho en México, doravante denominadas marcas de certificação.

A autorização para o uso das marcas de certificação será concedida após a verificação da conformidade com os requisitos. Além disso, o titular confirmará que os produtos fabricados, manufaturados ou montados no México atendem a altos padrões de qualidade. Assim, eles refletirão a identidade e a reputação de sua origem. Como resultado, os consumidores poderão identificá-los facilmente em relação a produtos similares.

Por outro lado, a autorização e qualquer ato relacionado à sua administração não estarão sujeitos a licenciamento. Da mesma forma, os sinais distintivos e os nomes dessas marcas aparecem no Manual de Identidade Gráfica.