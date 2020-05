Los 7 principales competidores de Coca-Cola

Los principales competidores de The Coca-Cola Company son: PepsiCo, Inc., Nestlé S.A., Keurig Dr Pepper Inc., Groupe Danone, The Kraft Heinz Company, Suntory Beverage & Food Limited y Unilever.

También la empresa compite contra numerosas compañías regionales y locales y, cada vez más, contra compañías más pequeñas que desarrollan micro marcas y las venden directamente a los consumidores a través de minoristas de comercio electrónico y otras plataformas de comercio electrónico.

Además, en algunos mercados, compite contra los minoristas que han desarrollado su propia tienda o marcas de bebidas de marca privada.

El segmento de bebidas no alcohólicas de la industria de bebidas comerciales es altamente competitivo, y consta de numerosas compañías que van desde pequeñas o emergentes hasta muy grandes y bien establecidas.

Estas incluyen compañías que, como The Coca-Cola Company, compiten en múltiples áreas geográficas, así como también negocios que operan sobre todo a nivel regional o local.

Los productos de la competencia incluyen numerosas bebidas gaseosas sin alcohol; diversos productos de agua, incluidas las aguas aromatizadas y mejoradas; jugos y néctares; bebidas de frutas y productos diluibles (incluidos jarabes y bebidas en polvo); cafés y tés; bebidas energéticas, deportivas y otras que mejoran el rendimiento; leche y otras bebidas lácteas; bebidas funcionales, incluidos productos a base de vitaminas y bebidas relajantes; y varias otras bebidas no alcohólicas.

Estas bebidas competitivas se venden a los consumidores tanto en forma lista como para tomar.

Los factores competitivos que afectan el negocio de The Coca-Cola Company incluyen, pero no se limitan a, precios, publicidad, programas de promoción de ventas, exhibiciones en la tienda y marketing en el punto de venta, innovación de productos e ingredientes, mayor eficiencia en las técnicas de producción, la introducción de nuevos envases, nuevos equipos de venta y distribución, contratación con activos de marketing (teatros, estadios deportivos, universidades, etc.) y desarrollo y protección de marcas y marcas.

Por otro lado, las fortalezas competitivas de The Coca-Cola Company incluyen, según la propia empresa, marcas líderes con altos niveles de aceptación del consumidor; una red mundial de embotelladores y distribuidores de productos de la compañía; sofisticadas capacidades de marketing; y un grupo talentoso de asociados dedicados.

A la inversa, los desafíos competitivos de The Coca-Cola Company comprenden una fuerte competencia en todas las regiones geográficas; en muchos países, un sector minorista concentrado con poderosos compradores capaces de elegir libremente entre los productos de la compañía, los productos de proveedores competitivos de bebidas y las marcas de bebidas de marca propia o en tiendas propias de minoristas; nuevos participantes en la industria; y cambios dramáticos en los patrones de compra de los consumidores debido a un panorama digital en rápida evolución.

El Peer Group Index es un grupo de empresas autoconstruidas que está incluido en el Dow Jones Food & Beverage Index y el Dow Jones Tobacco Index, del cual The Coca-Cola Company ha sido excluida.

El índice Peer Group consta de las siguientes empresas: Altria Group, Inc., Archer Daniels Midland Company, Beyond Meat, Inc., The Boston Beer Company, Inc., Brown-Forman Corporation, Bunge Limited, Campbell Soup Company, Conagra Brands, Inc., Constellation Brands, Inc., Darling Ingredients Inc., Flowers Foods, Inc., General Mills, Inc., The Hain Celestial Group, Inc., Herbalife Nutrition Ltd., y The Hershey Company,

Además están: Hormel Foods Corporation, Ingredion Incorporated, Jefferies Financial Group Inc., Kellogg Company, The Kraft Heinz Company, Keurig Dr Pepper Inc., Lamb Weston Holdings, Inc., Lancaster Colony Corporation, McCormick & Company, Incorporated, Molson Coors Brewing Company, Mondelēz International, Inc., Monster Beverage Corporation, National Beverage Corp., PepsiCo, Inc., Performance Food Group Company, Philip Morris International Inc., Pilgrim’s Pride Corporation, Post Holdings, Inc., Seaboard Corporation, The JM Smucker Company, TreeHouse Foods, Inc., Tyson Foods, Inc. y US Foods Holding Corp.

Por último, las compañías incluidas en el índice de alimentos y bebidas Dow Jones y el índice de tabaco Dow Jones cambian periódicamente. En 2019, el Dow Jones Food & Beverage Index y el Peer Group Index incluyeron Beyond Meat, Inc. y The Boston Beer Company, Inc., que no se incluyeron en los índices en 2018. Además, en 2019, estos índices no incluyen B&G Foods, Inc., que se incluyó en los índices en 2018.

