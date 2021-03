Los estímulos fiscales atenuaron la pérdida de ingresos en EU: UNCTAD

Los paquetes de estímulos fiscales han atenuado la pérdida de ingresos en Estados Unidos, destacó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Para empezar, la economía de Estados Unidos experimentó una contracción menos brutal de la esperada a mediados de 2020.

En el aspecto fiscal, los paquetes de ayuda fueron mayores de lo previsto y lograron atenuar las pérdidas de ingresos.

Desde la perspectiva de la UNCTAD, la política monetaria siguió siendo expansiva y, lo que es más importante, la Fed descartó cualquier aumento temprano de las tasas de interés, incluso si la inflación supera su objetivo del 2 por ciento.

Junto con el avance inicial en la aprobación de vacunas y el auge del mercado de valores (impulsado por una política monetaria perdedora e impulsado por las fuertes ganancias de las grandes empresas de tecnología), estas acciones dieron como resultado una rápida recuperación de los ingresos agregados en la segunda mitad de 2020, aunque de manera desigual y más en beneficio de los ricos, lo que genera preocupaciones sobre una recuperación en forma de K, incluso por parte del recién nombrado Secretario del Tesoro.

Ingresos

Para este año, la UNCTAD espera que la expansión continúe, asumiendo que el paquete de 1.9 billones de dólares de la nueva Administración generará una fuerte creación de empleo, una mayor confianza del consumidor y una inversión significativa en capacidad productiva.

Más específicamente, las transferencias de efectivo, las prestaciones por desempleo ampliadas y los aplazamientos de los pagos de impuestos e hipotecas ayudarán a mantener el impulso del gasto de consumo.

Los programas de inversión y empleo aumentarán tanto la capacidad como la demanda.

Pero el enfoque de la Administración para reducir las desigualdades económicas será fundamental para lograr una recuperación de base amplia.

“La desigualdad de ingresos experimentó una aceleración dramática el año pasado debido a los ingresos financieros récord y las importantes pérdidas de puestos de trabajo en los sectores de bajos salarios”, dijo la UNCTAD como parte de su informe que se titula “Out of the frying pan… Into the fire” (Salir de la sartén para ir al fuego).

Estímulo fiscal en algunos países desarrollados, estimado sobre el período entre el tercer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021 (porcentaje del PIB).

Un aumento del salario mínimo federal en Estados Unidos sería un paso importante para revertir este revés y las cuatro décadas precedentes de mayor desigualdad.

Al mismo tiempo, añadió la UNCTAD, el gasto de capital se vio impulsado por la construcción residencial a finales de 2020 y también debería haber un repunte en 2021 a medida que se repongan las existencias.

