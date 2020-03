Los 5 principales embotelladores de The Coca-Cola Company

Los principales embotelladores de The Coca-Cola Company (TCCC) en 2019 fueron: Coca-Cola FEMSA, Coca-Cola European Partners plc, Coca-Cola HBC AG, Arca Continental y Swire Beverages.

En 2019, estos cinco socios de embotellado combinados representaron el 40% del volumen total de cajas unitarias de TCCC.

Ser embotellador no crea una sociedad legal o empresa conjunta entre TCCC y sus embotelladores.

Así pues, los embotelladores son contratistas independientes y no son sus agentes.

En general, el volumen de cajas unitarias fuera de Estados Unidos representó el 82% del volumen de cajas unitarias mundiales de TCCC para 2019.

Particularmente, los países fuera de Estados Unidos con volúmenes de cajas unitarias más grandes fueron México, China, Brasil e India, que en conjunto representaron el 31% de su volumen mundial de cajas unitarias.

Del volumen de cajas de unidades no estadounidenses, el 70% fue atribuible a los refrescos con gas. La marca registrada Coca-Cola representó el 46% del volumen de cajas de unidades no estadounidenses.

Principales embotelladores

Los cinco socios de embotellado independientes más grandes basados ​​en el volumen de cajas de la unidad en 2019 fueron:

Coca-Cola FEMSA

Tiene operaciones de embotellado y distribución en México (una parte sustancial del centro de México, incluida la Ciudad de México, así como el sureste y noreste de México), Guatemala (a nivel nacional), Nicaragua (a nivel nacional), Costa Rica (a nivel nacional), Panamá (a nivel nacional), Colombia (la mayor parte del país), Venezuela (a nivel nacional), Brasil (gran São Paulo, Campiñas, Santos, el estado de Mato Grosso do Sul, el estado de Paraná, el estado de Santa Catarina, parte del estado de Rio Grande do Sul, parte del estado de Goiás, parte del estado de Río de Janeiro y parte del estado de Minas Gerais), Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores) y Uruguay ( a escala nacional);

Coca-Cola European Partners plc (CCEP)

Cuenta con operaciones de embotellado y distribución en Andorra, Bélgica, Francia continental, Alemania, Gran Bretaña, Islandia, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Portugal, España y Suecia.

Coca-Cola HBC AG (Coca-Cola Hellenic)

Realiza operaciones de embotellado y distribución en Armenia, Austria, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Nigeria, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumania, la Federación de Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza y Ucrania;

Arca Continental

Tiene operaciones de embotellado y distribución en el norte y oeste de México, el norte de Argentina, Ecuador, Perú y el estado de Texas y partes de los estados de Nuevo México, Oklahoma y Arkansas en los Estados Unidos.

Swire Beverages

Efectúa operaciones de embotellado y distribución en 11 provincias y el Municipio de Shanghai en las áreas este y sur de China continental, Hong Kong, Taiwán y territorios en 13 estados en el oeste de los Estados Unidos.

Alcance de la empresa

The Coca-Cola Company es la firma de bebidas no alcohólicas más grande del mundo. Es propietaria o licencia y comercializa más de 500 marcas de bebidas no alcohólicas, que agrupa en los siguientes grupos de categorías: refrescos con gas; agua, agua mejorada y bebidas deportivas; jugos, lácteos y bebidas a base de plantas; té y café; y bebidas energéticas.

Asimismo, posee y comercializa cuatro de las cinco principales marcas de refrescos no alcohólicos del mundo: Coca-Cola, Diet Coke, Fanta y Sprite. Los productos de bebidas terminados con sus marcas registradas, vendidos en los Estados Unidos desde 1886, ahora se venden en más de 200 países y territorios.

Por último, las bebidas que tienen marcas comerciales propiedad suya o que están autorizadas para sí misma representan 2,000 millones de las aproximadamente 61,000 millones de porciones de todas las bebidas consumidas en todo el mundo todos los días.

