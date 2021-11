Los 15 principales exportadores de electrónicos a Estados Unidos

China, México y Taiwán se ubicaron en las primeras posiciones entre los mayores exportadores de electrónicos a Estados Unidos en 2020.

En total, las importaciones estadounidenses de productos electrónicos disminuyeron modestamente en 215 millones de dólares (0.04%) en 2020, a 483,700 millones de dólares, de acuerdo con estadísticas de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC).

Más que nada, la disminución se debió a una baja en las importaciones de equipos de telecomunicaciones; artículos médicos; e instrumentos de medición, prueba y control.

Sin embargo, hubo aumentos sustanciales en las importaciones de computadoras, periféricos y piezas y soportes vírgenes y pregrabados.

Entre los mayores exportadores de electrónicos a Estados Unidos, China alcanzó 160,999 millones de dólares, seguida de México (80,092 millones) y Taiwán (32,212 millones).

Las importaciones de productos electrónicos desde China registraron la mayor disminución en valor (6,100 millones de dólares o 3.7%), mientras que las importaciones desde Vietnam registraron el mayor aumento en valor y cambio porcentual (6,300 millones de dólares, 27.4% por ciento).

Las importaciones estadounidenses de productos electrónicos desde Vietnam probablemente aumentaron debido a un cambio parcial fuera de China, en parte debido a varias acciones comerciales implementadas por Estados Unidos y China.

Exportadores de electrónicos

Las importaciones estadounidenses de equipos de telecomunicaciones disminuyeron en 6,900 millones de dólares (6.8%) en 2020.

La disminución involucró principalmente importaciones de China y Corea del Sur.

Dentro de este resumen, la mayor disminución se registró en los teléfonos móviles, con una caída de 5,100 millones de dólares o 9.5 por ciento.

Ciertos equipos, insumos y productos terminados de telecomunicaciones importados de China siguen sujetos a aranceles adicionales de 25% ad valorem impuestos en mayo de 2019 en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Las importaciones de teléfonos móviles disminuyeron debido a la caída de la demanda debido a la pandemia de Covid-19 y los consumidores restringieron la compra de nuevos teléfonos en previsión de nuevas opciones de teléfonos móviles 5G.

Electronic products: U.S. general imports by select trading partners and by year (In millions of dollars)

De 2019 a 2020, las importaciones de instrumentos de navegación y aparatos de control remoto disminuyeron en 1,600 millones de dólares (24.5%), lo que representa el segundo cambio porcentual más grande dentro del sector de productos electrónicos.

La disminución involucró principalmente importaciones de China, Francia y México.