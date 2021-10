Los 14 TLC de Estados Unidos y sus importaciones desde esta red

Las importaciones de productos de Estados Unidos desde países con los que tiene Tratado de Libre Comercio (TLC) cayeron más en comparación con sus compras externas desde naciones con las que no tiene TLC, según datos de la Comisión de Comercio Internacional (USITC).

Ante todo, Estados Unidos tiene TLC con Israel, Jordania, Chile, Singapur, Marruecos, Bahrein, República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR), Omán, Perú, Corea (KORUS), Colombia, Panamá y México y Canadá (T-MEC).

Por una parte, las importaciones estadounidenses desde naciones con las que tiene acuerdos de libre comercio totalizaron 351,220 millones de dólares en 2020, una caída interanual de 14.1 por ciento.

En contraste, el resto de sus compras foráneas fueron por 1 billón 986,347 millones de dólares, un descenso de 5.1% anual.

El año de 2020 estuvo marcado por el inicio de la pandemia Covid-19.

Sobre todo, según la USITC, la pandemia dejó un impacto profundo en las actividades económicas mundiales, principalmente a través de tres canales: interrupciones de la cadena de suministro y del flujo comercial, cambios en la demanda y respuestas de las políticas gubernamentales.

A medida que la pandemia evolucionó y progresó a lo largo del año, los gobiernos y las empresas implementaron varias medidas restrictivas para ayudar a contener la propagación del virus, como emitir bloqueos nacionales; cerrar y limitar la ocupación de escuelas, oficinas y fábricas; e imponer restricciones de viaje.

Estas medidas contribuyeron a importantes interrupciones en las cadenas de suministro y los flujos comerciales mundiales, lo que provocó una reducción significativa de los envíos aéreos y marítimos mundiales, así como una escasez de bienes, incluidos componentes y piezas.

También la pandemia generó cambios en la demanda.

Con las restricciones de viaje y el distanciamiento social en vigor, la demanda mundial de ciertos bienes (por ejemplo, productos derivados del petróleo y equipo de transporte) y servicios (por ejemplo, servicios de transporte y viajes) cayó drásticamente, mientras que la demanda mundial de otros bienes, incluidos los productos médicos relacionados con Covid-19 (por ejemplo, mascarillas, batas quirúrgicas, productos farmacéuticos, desinfectante de manos), aumentó.

Para mitigar la posible escasez de suministros clave, muchos países impusieron restricciones temporales a la exportación y/o liberalizaciones de las importaciones de equipos de protección personal (EPI), alimentos y algunos otros productos, lo que provocó una mayor perturbación en el comercio internacional.

A nivel mundial, Estados Unidos es el mayor importador de productos, con envíos entrantes por 2 billones 336,579 millones de dólares en 2020, una caída de 6.4% interanual.