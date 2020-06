Los 10 países que más estudiantes mandan a Estados Unidos

China, India, Arabia Saudita y Corea del Sur se ubican como los países que más estudiantes envían a estudiar a Estados Unidos.

También a esos cuatro países corresponde el número mayot de estudiantes extranjeros en Estados Unidos que cursan estudios superiores en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por su sigla en inglés).

En los últimos años, ha aumentado constantemente la presencia de estudiantes originarios de esas naciones en instituciones de educación estadounidenses.

Este aumento ha llamado la atención de los legisladores interesados en los posibles efectos sobre las instituciones de educación superior, la fuerza laboral de Estados Unidos, la competitividad económica, la inmigración y la seguridad nacional.

Top 10 Countries of Origin for Foreign STEM Students in the United States

SY2017-2018

Otros países relevantes en este indicador son: Irán, Nepal, Taiwán, Vietnam, Kuwait y Canadá.

Estudiantes y potencias

Los chinos representan la porción más grande de estudiantes extranjeros en los Estados Unidos hoy.

Estados Unidos valora las contribuciones de estudiantes e investigadores chinos. A partir de 2019, el número de estudiantes e investigadores chinos en los Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico, mientras que el número de denegaciones de visas de estudiantes a solicitantes chinos ha disminuido constantemente.

De acuerdo con un reporte de la Casa Blanca, Estados Unidos apoya firmemente los principios del discurso académico abierto y da la bienvenida a estudiantes e investigadores internacionales que realizan actividades académicas legítimas.

“Estamos mejorando los procesos para descartar a la pequeña minoría de solicitantes chinos que intentan ingresar a los Estados Unidos con falsas pretensiones o con intenciones malignas. En la comunidad de investigación de los Estados Unidos, las agencias federales, como los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Energía, han actualizado o aclarado los reglamentos y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normas de conducta e informes aplicables, con el fin de mejorar la transparencia y prevenir conflictos de intereses”, dice el documento de la Casa Blanca.

El Comité Conjunto del Ambiente Nacional de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está desarrollando estándares para la investigación financiada por el gobierno federal y las mejores prácticas para las instituciones de investigación de Estados Unidos.

Asimismo, el Departamento de Defensa está trabajando para garantizar que los beneficiarios no tengan contratos con los programas de reclutamiento de talentos de China, al tiempo que continúa dando la bienvenida a los investigadores extranjeros.

