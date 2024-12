Qual tem sido a tendência de crescimento das lojas Costco no México e no mundo?

Por um lado, o número dessas lojas no México praticamente não cresceu no último período de seis anos, passando de 39 unidades em 2018 para 41 unidades no final de 2014.

Por outro lado, as lojas da empresa em todo o mundo aumentaram de 762 para 897 unidades no mesmo período.

Lojas Costco no México

O desempenho estável da empresa no México em termos do número de lojas que opera ocorre no momento em que o setor de varejo do país continua sendo um setor dinâmico, com vendas que atingem US$ 78,4 bilhões em 2023.

Abaixo está o número de lojas que a Costco possui nas economias em que opera:

Estados Unidos e Porto Rico : 617.

Canadá : 109.

México : 41.

Japão : 39:

Reino Unido : 29.

Coreia do Sul : 19.

Austrália : 15.

Taiwan : 14.

China : 7.

Espanha : 5.

França : 2.

Islândia : 1.

Nova Zelândia : 1.

Suécia: 1.

A Costco também opera sites de comércio eletrônico nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, no México, na Coreia, em Taiwan, no Japão e na Austrália.

Concorrência

Embora a maioria dos consumidores no México ainda prefira os mercados tradicionais, as redes modernas, como Walmart e Soriana, continuam a atrair consumidores de renda média e alta. Ao mesmo tempo, o comércio eletrônico, incluindo aplicativos de alimentos e mercearias, ganhou popularidade. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, isso se deve a uma preferência crescente por conveniência e acesso rápido a bens e serviços.

As tendências do varejo incluem produtos de marca própria, lanches saudáveis, produtos de confeitaria e alternativas à base de plantas para carnes e laticínios. Além disso, os alimentos e molhos asiáticos estão em alta. Esse crescimento é atribuído à crescente população asiática no México e à influência das tendências alimentares populares nos Estados Unidos, especialmente a culinária japonesa e coreana.

A Costco, por outro lado, opera com um modelo baseado em lojas para membros e comércio eletrônico. Sua abordagem é oferecer aos membros preços baixos em uma seleção limitada de produtos nacionais e de marca própria em uma variedade de categorias. Esse modelo busca gerar altos volumes de vendas e rápido giro de estoque.

Até o final de 2023, a empresa tinha 316.000 funcionários em todo o mundo.