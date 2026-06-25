TIPAT con Reino Unido: oportunidad exportadora y reto logístico para México

México y Reino Unido abrieron una nueva etapa comercial el 22 de junio de 2026. Desde esa fecha, la adhesión británica al TIPAT-CPTPP surte efectos también en la relación bilateral con México, que ya formaba parte del tratado desde 2018. No es solo otro instrumento comercial. Es una puerta adicional para exportadores mexicanos que buscan crecer fuera del circuito norteamericano. Pero para cruzarla hará falta algo más que preferencias arancelarias: una logística mercante capaz de sostener tiempos, costos y cumplimiento.

Reino Unido no sustituye el peso de Estados Unidos en la canasta exportadora mexicana. Su valor está en otro terreno: ofrece un mercado de alto ingreso, demanda sofisticada y reglas más abiertas para manufacturas, agroindustria, servicios y cadenas de valor con contenido regional. En ese sentido, el acuerdo puede funcionar como un laboratorio de diversificación.

TIPAT con Reino Unido

Los datos de la Office for National Statistics (ONS) del Reino Unido muestran un intercambio todavía moderado, pero con una señal favorable para México. En los cuatro trimestres terminados en el cuarto trimestre de 2025, México vendió al Reino Unido bienes por 1,800 millones de libras esterlinas (aproximadamente 2,400 millones de dólares al tipo de cambio actual), medidos como importaciones británicas desde México. Automóviles, maquinaria de oficina, generadores mecánicos de potencia y equipos de telecomunicaciones y sonido estuvieron entre las principales mercancías mexicanas colocadas en ese mercado.

En sentido contrario, Reino Unido exportó bienes a México por 2,000 millones de libras (unos 2,600 millones de dólares), principalmente medicamentos y productos farmacéuticos, automóviles, bebidas y tabaco, generadores mecánicos de potencia e instrumentos científicos. El intercambio bilateral de bienes sumó 3,800 millones de libras (cerca de 5,000 millones de dólares) y creció apenas 1.3%. Sin embargo, la lectura relevante está en la composición: las exportaciones británicas de bienes a México cayeron 13.9%, mientras las compras británicas de bienes mexicanos aumentaron 25.4%. El dinamismo estuvo del lado mexicano.

Oportunidades de negocios

En servicios, el vínculo también ganó tracción. México vendió al Reino Unido 1,500 millones de libras (alrededor de 2,000 millones de dólares), principalmente en viajes, otros servicios empresariales y telecomunicaciones, computación e información. Reino Unido vendió servicios a México por 1,700 millones de libras (unos 2,200 millones de dólares), con mayor peso de otros servicios empresariales, seguros y pensiones, y viajes. En conjunto, el comercio bilateral de servicios alcanzó 3,200 millones de libras (unos 4,200 millones de dólares) y creció alrededor de 9.1%, más que el comercio de bienes.

Sumados bienes y servicios, el intercambio bilateral llegó a 7,000 millones de libras en 2025 (aproximadamente 9,200 millones de dólares), con un avance de 4.7% frente al periodo comparable anterior. Pero el dato más interesante para México es que las importaciones británicas desde México crecieron 15.5%, mientras las exportaciones británicas totales a México bajaron 3.4%. En términos simples: Reino Unido compró más a México, no al revés.

Ahí está la oportunidad. Con el TIPAT, México se conecta con un socio europeo dentro de una plataforma transpacífica que ofrece reglas de origen, comercio digital, servicios y mayor certidumbre para cadenas productivas. La acumulación de origen puede beneficiar a sectores con cadenas complejas, como automotriz, aeroespacial, electrónica, maquinaria, alimentos procesados y dispositivos médicos.

Logística para diversificar

Pero el acceso preferencial no mueve carga por sí solo. Para convertir el tratado en exportaciones efectivas, las empresas mexicanas deben preparar clasificación arancelaria, certificación de origen, trazabilidad, cumplimiento documental, seguros, contratos logísticos y rutas marítimas. También deben calcular si el ahorro arancelario compensa costos de transporte, almacenamiento, inspecciones, transbordos y tiempos portuarios.

Reino Unido exige confiabilidad. No basta encontrar un comprador; hay que entregar con puntualidad, documentación completa y capacidad de respuesta. Para muchos exportadores mexicanos, la ruta pasará por puertos nacionales, navieras, conexiones europeas, operadores intermodales y aduanas coordinadas. Cada eslabón puede fortalecer o diluir la ventaja del acuerdo.

El mensaje empresarial es claro: el TIPAT abre la puerta; la logística decide cuánto comercio puede pasar. México tiene ante Reino Unido una oportunidad real de diversificación, pero también una prueba de madurez marítima y logística. Los aranceles pueden bajar. La competitividad se ganará en muelle, contenedor, certificado de origen y entrega final.

Sobre el autor

Roberto Arriola García es abogado especializado en derecho marítimo y gobernanza oceánica. Es autor del Tratado de Derecho Marítimo Mexicano y fundador de Latin American Maritime Law Studies (LAMLS). Su trabajo se centra en modernización jurídica, gobernanza portuaria, digitalización logística, cultura oceánica y desarrollo marítimo para México.