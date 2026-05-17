Agentes aduanales en agencias aduanales inician pruebas 

Los agentes aduanales en agencias aduanales realizarán pruebas para su inicio de operaciones, informó la CAAAREM.

Esta información se dio a conocer a través de circular preventiva el 15 de mayo de 2026 dirigida a los asociados de la organización.

Agentes aduanales en agencias aduanales

Para dar el comienzo de estas pruebas se realizaron mesas de trabajo entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).

Del 19 al 31 de mayo de 2026 se llevarán a cabo las pruebas piloto para aquellos agentes aduanales que aceptaron entrar en este proceso. Luego, a partir del 1 de junio de 2026, iniciarán formalmente las operaciones bajo la figura de agencia aduanal.

La CAAAREM informó además que la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM realizará durante la primera semana de junio próximo la notificación de los oficios mediante los cuales se les asignará el número de autorización con el que operarán las 80 Agencias Aduanales actualmente autorizadas.

La agencia aduanal es la persona moral autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley.

La patente del agente aduanal que integre una agencia aduanal, quedará desactivada del sistema electrónico aduanero en términos del artículo 167-E de la Ley Aduanera. Por consiguiente, sólo podrá utilizarse para realizar operaciones que deriven del encargo conferido a la agencia aduanal de que se trate, en tanto sea parte integrante de la misma.

La autorización de agencia aduanal tendrá una vigencia igual a la de la patente con mayor vigencia de los agentes aduanales que formen parte de ella y podrá prorrogarse hasta por veinte años más, conforme al mismo procedimiento para su expedición.

Según sus propios datos, la CAAAREM cuenta con más de 800 agentes aduanales y representa 99% de los agentes aduanales en puntos fronterizos, marítimos, aéreos e interiores de la República Mexicana, a través de las 38 asociaciones del gremio.

Operador Económico Autorizado

La CAAAREM indicó que todos los agentes aduanales que cuenten con autorización para operar bajo la figura de agencia aduanal consideren los siguientes puntos: