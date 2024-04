L’industrie mondiale du transport aérien: l’IATA prévoit une augmentation des bénéfices

L’Association internationale du transport aérien (IATA) prévoit que les bénéfices de l’industrie mondiale du transport aérien passeront de 23,3 milliards de dollars en 2023 à 25,7 milliards de dollars en 2024.

Qu’est-ce que l’IATA ? Une association commerciale de compagnies aériennes et de transporteurs de fret aérien fondée en 1945 et regroupant 290 compagnies aériennes de 117 pays, représentant 80 % du trafic aérien mondial.

L’IATA estime que les revenus de l’ensemble du secteur atteindront 23,3 milliards de dollars en 2023, contre 4,6 milliards de dollars prévus il y a un an, principalement en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient.

Selon Boeing, les performances financières des compagnies aériennes, qui influencent la demande de nouvelles capacités, ont bénéficié de la bonne tenue de la demande de transport.

L’industrie mondiale du transport aérien

Les perspectives globales se stabilisent alors que les compagnies font face à des incertitudes dans l’environnement à court et moyen terme, alors que les compagnies aériennes sont confrontées à des coûts de carburant toujours élevés et volatiles et à des conditions de travail tendues.

Au niveau mondial, l’inflation et les taux d’intérêt devraient diminuer, et les difficultés économiques et géopolitiques régionales ajoutent de l’incertitude aux perspectives et à la viabilité financière de certaines compagnies aériennes et régions.

Boeing estime que les perspectives à long terme de l’industrie restent positives en raison des facteurs fondamentaux de la demande de transport aérien : la croissance économique, la propension croissante à voyager en raison de l’augmentation des échanges commerciaux, la mondialisation et l’amélioration des services aériens grâce à la libéralisation des droits de trafic aérien entre les pays.

Avions

Boeing prévoit un taux de croissance de la flotte mondiale de 3,5 % sur une période de 20 ans.

Sur la base des projections de croissance économique mondiale à long terme de 2,6 % du produit intérieur brut annuel moyen, la société prévoit une demande d’environ 42 595 nouveaux avions au cours des 20 prochaines années.

À noter : l’industrie reste vulnérable aux événements exogènes, notamment les hausses de prix du carburant, les crises du marché du crédit, les actes de terrorisme, les catastrophes naturelles, les conflits, les épidémies, les pandémies et le renforcement des réglementations environnementales au niveau mondial.

Selon le Grupo Aeroportuario del Sureste, l’industrie mondiale du transport aérien a récemment connu et pourrait continuer à connaître d’importantes difficultés financières à l’avenir, marquées par le dépôt de bilan de plusieurs compagnies aériennes et les récentes mises en garde concernant la rentabilité de l’industrie.