L’industrie brassicole et des boissons non alcoolisées au Chili

Selon Compañía Cervecerías Unidas, l’industrie chilienne de la bière devrait représenter 1,036 millions de litres en 2022, un chiffre inchangé par rapport à l’année précédente.

Les principaux emballages sont les canettes en aluminium non consignées, les bouteilles en verre consignées et non consignées, et les canaux de distribution prédominants sont les circuits hors domicile, qui comprennent principalement les magasins de vente d’alcool et les magasins de proximité, ainsi que les supermarchés.

Par ailleurs, le marché des boissons non alcoolisées au Chili se compose de boissons gazeuses et non gazeuses.

Les principaux types de boissons gazeuses sont les colas, les non-colas et les eaux minérales gazeuses en bouteille.

En revanche, les boissons non gazeuses sont les jus de fruits, les boissons fonctionnelles et les eaux minérales, purifiées et aromatisées en bouteille non gazeuses.

Les principales présentations d’emballage pour les catégories de boissons non alcoolisées sont les bouteilles en plastique non consignées et consignées.

En 2022, l’industrie chilienne des boissons gazeuses était estimée à 2,344 millions de litres, soit une baisse de 0,6% d’une année sur l’autre.

Industrie brassicole

Les principales activités manufacturières du Chili sont l’industrie alimentaire et des boissons, l’industrie chimique, l’industrie des boissons et du tabac, l’industrie de la pâte et du papier, l’industrie du papier de pétrole et de l’imprimerie, l’industrie chimique et l’industrie des produits métalliques.

Par ailleurs, la taille de l’industrie de l’eau est estimée à 865 millions de litres d’ici 2022, celle de l’industrie des nectars et des jus à 396 millions de litres et celle de l’industrie des boissons fonctionnelles à 216 millions de litres.

L’activité de ProChile se concentre sur plusieurs domaines clés: le soutien à l’internationalisation des petites et moyennes entreprises et des sociétés innovantes; la participation à des foires internationales; la promotion de produits spécifiques par le biais de programmes tels que : Sabores de Chile (soutien à l’exportation de produits alimentaires et de boissons nationaux à l’étranger) et Chilean Wine Tour (dédié à la promotion du vin chilien à l’étranger); et la création et le lancement de marques sectorielles, par exemple Pisco Chile, Salmón de Chile ou Fruits from Chile, pour donner de la reconnaissance à un certain secteur.

ProChile offre également des services d’orientation et de formation aux exportateurs, réalise des études sur les marchés potentiels et fournit des informations sur ces marchés aux exportateurs potentiels.