Lignes de transmission: opportunités aux États-Unis

La construction de lignes de transmission représente une opportunité commerciale aux États-Unis, tant pour la maintenance que pour la modernisation et l’expansion.

Tout d’abord, l’infrastructure américaine de transport et de distribution d’électricité (le “réseau”) est constituée d’un réseau d’installations de production d’énergie, de lignes de transport à haute tension, de sous-stations et de lignes de distribution qui acheminent l’électricité vers les foyers et les entreprises.

Le réseau continuera à nécessiter d’importants travaux d’entretien, de modernisation et d’expansion pour continuer à fournir une énergie fiable et abordable.

Du point de vue de MasTec, il s’agira de renforcer les infrastructures vieillissantes, de faire face aux futurs efforts de résilience et de modernisation du réseau (“Smart Grid”) et de s’adapter aux changements dans l’approvisionnement en énergie, aux déplacements de la population et aux exigences de distribution, y compris l’impact du passage aux technologies des véhicules électriques.

Selon un rapport d’IBIS World de juin 2021, les revenus de l’industrie américaine provenant des travaux de construction et de réparation des infrastructures de transport d’électricité devraient approcher les 43,5 milliards de dollars américains en 2021.

À l’avenir, la croissance future des infrastructures de transport et de distribution d’électricité devrait résulter de projets visant à numériser, moderniser, renforcer et sécuriser le réseau contre les niveaux croissants de perturbation dus aux catastrophes naturelles et d’origine humaine, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes, les incendies de forêt et les cyberattaques potentielles, ainsi qu’à répondre à l’évolution des exigences en matière d’approvisionnement en électricité et de fiabilité du réseau.

Lignes de transmission

La loi IIJ comprend environ 65 milliards de dollars pour l’amélioration de l’infrastructure électrique, la recherche et le développement de technologies de transmission et de distribution d’électricité, et les technologies de réseau intelligent.

Le financement se concentre sur la fiabilité et la sécurité du réseau, l’innovation et le déploiement des énergies renouvelables, et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement essentielles à l’innovation énergétique.

La loi IIJ prévoit également 7,5 milliards de dollars pour investir dans un réseau national de chargeurs de véhicules électriques.

Selon l’Annual Energy Outlook 2021 du ministère de l’énergie, environ 760 gigawatts nets de nouvelles capacités de production d’électricité devraient être ajoutés aux États-Unis d’ici 2050}.

Par conséquent, les services publics devront réaliser des investissements importants dans la transmission et la distribution.

En particulier, les tendances en matière de production d’énergie propre devraient entraîner une augmentation des investissements dans les infrastructures électriques, avec une réorientation du bouquet énergétique vers des sources d’énergie plus propres et plus durables, comme le gaz naturel et les énergies renouvelables.