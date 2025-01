Líder mundial na produção de celulose: Suzano 

A Suzano é Líder mundial na produção de celulose e uma das maiores produtoras de papel da América Latina.

Para que serve a celulose? Na fabricação de papel, papelão, tissue e produtos relacionados a papel. Também na fabricação de têxteis, como o rayon. Ou como espessante, estabilizador ou agente texturizante em vários produtos alimentícios.

Produção de celulose

A Suzano exporta produtos essenciais para a higiene, a educação e o bem-estar da sociedade para mais de 100 países. Além disso, possui 13 fábricas, incluindo a joint venture Veracel. No total, a capacidade instalada dessas fábricas produz 10,9 milhões de toneladas de celulose, 1,3 milhão de toneladas de papel e 280 mil toneladas de bens de consumo por ano.

Em 2023, a empresa anunciou o início planejado do Projeto Cerrado em junho de 2024. Essa nova fábrica de celulose terá uma capacidade de produção anual de 2,55 milhões de toneladas. Desse montante, cerca de 0,7 milhão de toneladas estarão disponíveis para venda em 2024.

Concorrência

O setor de celulose é muito competitivo. De acordo com Hawkins Wright, os 20 maiores produtores cobrem aproximadamente 76% da capacidade de celulose virgem do mundo.

A Suzano compete diretamente com diversos produtores de celulose no mercado de papel e madeira de lei. Esses incluem empresas brasileiras como Bracell, Eldorado, CMPC e Celulose Nipo Brasileira S.A. (Cenibra).

A Suzano atua principalmente no segmento de celulose, que inclui papel e fluff, e no de papel, como papel-cartão, impressão, escrita e tissue. A empresa está posicionada como uma das maiores produtoras integradas de papel e celulose da América Latina. Além disso, de acordo com Hawkins Wright, em 2022 foi o maior produtor mundial de celulose de eucalipto e celulose virgem de mercado.

Assim como outros produtores brasileiros de celulose de eucalipto, a Suzano se destaca por ter um dos menores custos de produção de celulose do mundo.