L’histoire des exportations du Grupo Herdez remonte aux années 1970, lorsque l’entreprise a établi pour la première fois une stratégie pour ses ventes en dehors du Mexique.

Depuis, l’entreprise n’a cessé de conquérir de nouveaux marchés étrangers, atteignant des exportations de 2,708 millions de pesos en 2023.

Quels sont les produits exportés par l’entreprise? Des aliments en conserve et emballés tels que la mayonnaise, les piments, les haricots, le mole et les sauces maison, principalement.

L’histoire des exportations a commencé en 1914, lorsque la Compañía Comercial Herdez a été fondée dans la ville de Monterrey, Nuevo León, en tant que distributeur d’articles de toilette et de produits d’hygiène personnelle.

Un peu plus d’une décennie plus tard, en 1929, Ignacio Hernández del Castillo a rejoint la Compañía Comercial Herdez en tant que directeur des ventes, chargé de l’importation des produits et des relations avec les fournisseurs.

Dans les années 1970, Enrique Hérnandez-Pons, «El Duque» de Herdez, a pris la direction de l’entreprise et, avec son frère Ignacio, a créé Herdez, S.A. de C.V., avec laquelle ils ont élaboré une stratégie d’exportation pour leurs produits.

C’est également au cours de cette décennie que Herdez devient la première entreprise à produire du mole au niveau industriel, avec l’acquisition de l’usine de mole Doña María.

L’histoire des exportations

En 2009, par l’intermédiaire de son entreprise Herdez del Fuerte, en alliance avec Hormel Foods, MegaMex est née, une filiale avec des opérations aux États-Unis, pour apporter le meilleur de la nourriture mexicaine à ce marché.

Le Grupo Herdez exporte des produits depuis des décennies, grâce à sa grande expérience et à la production d’aliments de haute qualité.

Investissements

Les ventes du segment Export de Grupo Herdez ont enregistré une croissance de 13,5% d’une année sur l’autre en 2023, grâce aux catégories Légumes, Piments et Sauces maison.

En outre, la nouvelle présentation de la mayonnaise pour les clubs de prix a augmenté grâce à l’expansion dans de nouvelles régions.

L’investissement net de l’entreprise dans les actifs a totalisé 550 millions de pesos et a été principalement alloué au projet de transformation numérique, aux projets de maintenance, aux augmentations de capacité dans les sauces pour l’exportation, aux pâtes courtes et à la purée de tomates.

Grupo Herdez a 50% de partenaires avec lesquels il constitue :