Les réserves de cuivre et d’autres minéraux du Chili

En 2021, le Chili a enregistré des réserves de cuivre estimées à 200 millions de tonnes métriques, soit 23% des réserves mondiales, et a produit 5,6 milliards de tonnes métriques de cuivre.

On trouve également au Chili de grandes quantités d’iode, de charbon, d’or, d’argent, de nitrate, de minerai de fer et de molybdène.

Le secteur minier contribue donc de manière significative au secteur des exportations et au PIB du Chili. Alors que les exportations minières non manufacturées sont enregistrées dans le secteur minier, le processus de production minière est inclus dans le secteur manufacturier.

Dans l’ensemble, le Chili possède d’importantes réserves de ressources minérales métalliques et non métalliques et est le premier producteur mondial de cuivre.

Dans les années 1990, le secteur minier chilien s’est développé grâce à une augmentation des investissements, notamment l’ouverture de nouvelles grandes mines.

En 2020 et 2021, ce secteur représentait 11,8 % et 14,6 % du PIB, respectivement.

En 2020 et 2021, les produits miniers ont représenté environ 57,3 % et 61,9 %, respectivement, des exportations totales du Chili, qui ont totalisé environ 42,5 milliards de dollars américains en 2020 et 58,6 milliards de dollars américains en 2021.

Le cuivre est extrait par une combinaison d’entreprises publiques et privées. La société publique de cuivre, Codelco, est le plus grand producteur de cuivre au monde, ainsi que la plus grande entreprise du Chili.

Les réserves de cuivre

Alors que Codelco a contribué à hauteur de 5,8 milliards de dollars aux recettes publiques en 2021, l’exploitation minière privée a contribué à hauteur de 3,8 milliards de dollars en 2021.

En vertu de la législation chilienne, les bénéfices nets de Codelco sont soumis à un impôt spécial de 40,0 %, en plus de l’impôt sur les sociétés généralement applicable aux entreprises nationales et payé par ses concurrents du secteur privé.

En outre, en tant qu’entreprise entièrement détenue par l’État, Codelco verse la totalité de son revenu net au budget du gouvernement central par le biais de transferts de bénéfices.

Bien que le secteur minier reste le bénéficiaire de la plupart des investissements étrangers au Chili, une tendance à la diversification a rendu les secteurs de l’électricité et des services de plus en plus attrayants pour les investisseurs étrangers, tandis que les investissements miniers ont diminué en termes relatifs.

Les investissements étrangers dans le secteur minier en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, dernières données disponibles, se sont élevés à 3,1 milliards de dollars, 2,8 milliards de dollars, 100 millions de dollars, 1,6 milliard de dollars et 2,1 milliards de dollars, respectivement.

En 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, les recettes publiques provenant du cuivre se sont élevées à 1,4 milliard de dollars US, 1,7 milliard de dollars US, 3,7 milliards de dollars US, 1,3 milliard de dollars US et 5,8 milliards de dollars US, respectivement.