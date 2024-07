Les preuves de la démondialisation sont faibles: OMC

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a estimé que les preuves de la démondialisation étaient faibles en termes de commerce international.

Les tensions géopolitiques s’aggravent, ce qui fait craindre que le commerce ne soit réorienté par des facteurs régionaux et politiques.

«Bien que des changements dans la structure des échanges aient été observés, les preuves d’une démondialisation accrue restent faibles», a déclaré l’OMC.

Pour preuve, l’un des indicateurs de l’étendue des chaînes d’approvisionnement mondiales est la part des produits intermédiaires dans le commerce mondial.

Cette part est passée sous la barre des 50% en 2023, mais le changement n’est pas énorme (48,5% au premier semestre, contre 51% au cours des trois années précédentes).

La démondialisation

Des données récentes montrent des changements dans la répartition des échanges commerciaux qui pourraient être motivés par des considérations politiques, bien que les causes en soient incertaines.

Par exemple, le total des échanges de pièces et de composants des États-Unis avec des pays d’optique commune (selon les schémas de vote de l’ONU) a chuté de 77% en 2019 à 73% en 2020, puis est remonté à 77% en 2023.

Ces changements pourraient refléter des tensions géopolitiques, mais aussi indiquer un retour à des schémas commerciaux antérieurs à la pandémie. Ces indicateurs de fragmentation, ainsi que d’autres, seront suivis de près par l’OMC à l’avenir.

L’OMC s’est également intéressée de plus près aux produits «goulots d’étranglement» potentiels, c’est-à-dire aux produits fortement concentrés dans le commerce international et qui semblent freiner les efforts de diversification des entreprises dans le monde entier.

Restrictions à l’exportation

Selon le Rapport sur le commerce mondial 2023 de l’OMC, si les chocs peuvent avoir un impact important sur la disponibilité de ces produits, seuls quelques produits considérés comme essentiels selon cette liste relativement longue sont affectés.

Le nombre de restrictions à l’exportation introduites par les membres de l’OMC a augmenté de manière significative depuis 2020, d’abord dans le contexte de la pandémie et, plus récemment, en raison de la guerre en Ukraine et de la crise de la sécurité alimentaire.