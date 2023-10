Les ports chinois augmentent de 8% le mouvement des marchandises

Au premier semestre 2023, les ports de Chine ont réalisé un débit de marchandises de 8,19 milliards de tonnes, soit une augmentation de 8,0% en glissement annuel, selon les statistiques du ministère des Transports.

À en juger par l’état actuel et les tendances du développement du transport maritime, au premier semestre 2023, Shanghai International Port Group (SIPG) estime que la contradiction entre l’offre et la demande sur le marché du transport maritime par conteneurs s’est intensifiée, que le volume du transport maritime par conteneurs a légèrement diminué et que l’offre de capacité de transport maritime s’est accélérée.

SIPG est l’opérateur exclusif de tous les terminaux publics du port de Shanghai.

L’industrie portuaire dans laquelle la société est engagée est une industrie de base de l’économie nationale et le niveau de développement de l’ensemble de l’industrie est étroitement lié au développement de la macroéconomie.

Au premier semestre 2023, selon SIPG, l’environnement externe est complexe et sévère.

Affectée par des facteurs tels qu’une inflation mondiale élevée, des hausses continues des taux d’intérêt en Europe et aux États-Unis, des conflits géopolitiques permanents et un protectionnisme commercial croissant, l’économie chinoise s’est affaiblie, la croissance du commerce s’est ralentie et les chaînes industrielles et d’approvisionnement ont été restructurées.

Les ports chinois

En conséquence, la croissance des importations et des exportations de la Chine s’est ralentie, la structure du commerce a changé et la Chine a maintenu une résistance relative à la région de «la Ceinture et la Route».

À l’échelle mondiale, le marché du transport maritime international est au plus bas et les relations concurrentielles entre les ports sont entrées dans une nouvelle phase.

Dans le même temps, SIPG souligne que l’innovation technologique évolue chaque jour, que la numérisation s’accélère et que de nombreux facteurs, tels que la résilience, les faibles émissions de carbone et les exigences en matière d’industrie et de chaîne d’approvisionnement intelligentes, ont encore augmenté, créant des opportunités et des défis pour le développement de l’industrie portuaire.

À long terme, la concentration du marché international du transport maritime restera élevée et les tendances au développement de navires plus grands, aux alliances opérationnelles, au transport maritime intelligent et à faible émission de carbone et à la logistique globale se poursuivront, ce qui aura un impact à long terme et d’une grande portée.

Les ports-pivots internationaux devront donc améliorer leurs niveaux de service, créer un système de collecte et de distribution efficace, pratique, résilient et respectueux de l’environnement, et développer de nouveaux formats logistiques.