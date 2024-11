Les importations mexicaines de fructose chuteront de 26%: USDA

Les importations mexicaines de fructose diminueront de 26% en glissement annuel au cours du cycle 2024-2025, pour atteindre 784 000 tonnes, selon les projections du ministère américain de l’agriculture (USDA).

Le sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS) est un édulcorant alimentaire dérivé du maïs que l’on trouve dans de nombreux aliments et boissons.

Selon les projections de l’USDA, les importations mexicaines de fructose pour la campagne 2024-2025 s’élèveront à 784,000 tonnes sur une base sèche, ce qui représente une baisse de 26% par rapport à l’estimation pour la campagne 2023-2024.

Importations mexicaines de fructose

Le HFCS est le principal substitut et concurrent du sucre raffiné. Cela est dû à la fois à ses propriétés physiques et à son prix.

Par exemple, le HFCS est utilisé dans la fabrication de boissons, dans les produits laitiers et comme sirop dans les conserves de fruits.

Au Mexique, les principaux consommateurs de HFCS sont les entreprises d’embouteillage de boissons non alcoolisées. Elles ont commencé à l’utiliser régulièrement et de plus en plus vers 1995, lorsque le commerce du sucre était encore réservé dans l’ALENA.

Voici la tendance des importations mexicaines de fructose, en milliers de tonnes, avec des estimations pour les cycles se terminant en 2024 et 2025 :

2019 : 1,043.

2020 : 957.

2021 : 795.

2022 : 752.

2023 : 751.

2024 : 1,055.

2025: 784

Tendances du marché

Selon l’USDA, le secteur est confronté à des défis permanents en raison des réglementations en matière d’étiquetage. La deuxième phase de la loi sur l’étiquetage à l’avant de l’emballage a débuté en octobre 2023, intensifiant ces défis.

De nombreuses industries alimentaires mexicaines ont reformulé leurs produits. Elles réduisent la quantité de sucre et la remplacent par du HFCS ou des édulcorants. Ce faisant, elles réduisent la densité calorique, évitent les avertissements sur l’étiquetage et peuvent se présenter comme des produits «sans sucre».

Toutefois, la baisse des prix du sucre sur le marché intérieur incite à remplacer le HFCS par du sucre national. Ainsi, l’utilisation finale du HFCS dépendra des prix intérieurs du sucre et du taux de change tout au long de la campagne de commercialisation 2024/25.

Malgré ces défis, le sucre reste un élément central du régime alimentaire mexicain, avec une consommation moyenne par habitant de 37 kg par an.