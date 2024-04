Les exportations nettes et leur contribution au PIB américain

Les exportations nettes ont contribué à hauteur de 0,3 point de pourcentage à la croissance du PIB américain au cours des quatre trimestres de 2023.

Selon un rapport de la Maison Blanche, les contributions positives importantes du premier et du dernier trimestre n’ont été que partiellement compensées par des contributions proches du taux d’expansion normal avant la pandémie du milieu de l’année.

Exportations nettes

Lorsque l’économie mondiale s’est brusquement refermée en 2020, la récession induite par la pandémie a provoqué des turbulences dans la contribution des exportations nettes à la croissance du PIB réel.

Toutefois, les fortes fluctuations dans cette catégorie semblent être derrière nous, tout comme la normalisation des investissements en stocks.

Après une période de mondialisation rapide au cours des années 1990 et au début des années 2000, le commerce mondial des biens et les flux financiers ont montré des signes de stabilisation au cours de la décennie qui a suivi la crise financière mondiale, en raison d’une combinaison de facteurs, notamment la lenteur de la reprise après la crise et la diminution des occasions de dépenser plus d’argent.

Toutefois, le même rapport note que l’économie mondiale reste inextricablement liée -même face à des chocs économiques majeurs et à des tensions géopolitiques croissantes- et que l’économie américaine continue de jouer un rôle de premier plan.

Les États-Unis sont le deuxième pays commerçant au monde, avec plus de 7,000 milliards de dollars d’exportations et d’importations combinées de biens et de services en 2022, et restent la plus grande source et destination d’investissements directs étrangers.

Intégration mondiale

Les avantages des flux transfrontaliers de commerce et d’investissement sont bien documentés.

Les avantages de l’intégration mondiale comprennent une inflation plus faible, une plus grande variété de biens et de services, plus d’innovation, une productivité plus élevée, de bons emplois pour les travailleurs américains dans les secteurs d’exportation, des investissements directs étrangers dans les industries américaines et une plus grande probabilité d’atteindre les objectifs en matière de climat.

Toutefois, le document souligne que les décideurs politiques devraient continuer à accorder une attention particulière aux effets négatifs associés à l’intégration mondiale et à certaines politiques commerciales.

Tout d’abord, l’intégration mondiale peut affecter de manière disproportionnée certains groupes de travailleurs et de communautés par des pertes d’emplois et de revenus lorsqu’ils sont confrontés à une concurrence accrue des importations.