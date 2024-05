Les banques multiples au Mexique captent 4,7 milliards de dollars d’IDE 

Les banques multiples ont attiré 4,713 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) au Mexique au cours du premier trimestre 2024.

Quels sont les services offerts par les banques commerciales? Une variété de services financiers, tels que les prêts, les cartes de crédit, les comptes d’épargne, la gestion des investissements et l’assurance.

Au cours de l’année 2023, ces institutions bancaires ont reçu 6,029 milliards de dollars US, en baisse par rapport au record de 6,718 milliards de dollars US atteint en 2008.

Banques multiples

Au Mexique, la banque commerciale est le secteur le plus important en matière d’octroi de crédit.

Sa principale fonction est l’intermédiation financière: capter les ressources de l’épargne publique pour les canaliser vers ceux qui ont besoin de financement.

Dans les deux cas, un taux d’intérêt est fixé en échange des fonds.

De janvier 2006 à mars 2024, il a attiré 61 148 millions de dollars d’IDE.

Réglementation

Selon le ministère mexicain des Finances et du Crédit public (SHCP), à la fin du mois de mars 2023, l’indice de capitalisation (ICAP) du secteur bancaire multiple était de 19,3 %, contre 19,7 % à la fin du mois de mars 2022 et 19,0 % à la fin du mois de décembre 2022.

En vertu de la loi sur les établissements de crédit (LIC), la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (CNBV) autorise les opérations des banques commerciales et des banques de développement en tant que banques commerciales et est responsable de leur supervision.

Risques

La CNBV est habilitée à effectuer des visites d’inspection et à imposer des sanctions en cas de non-respect par une banque de la LIC ou de toute réglementation qui en découle.

La CNBV a également pour fonction de superviser les holdings financiers, les banques et les négociants en valeurs mobilières.

Elle a le pouvoir de déclarer une intervention (intervention managériale) ou une résolution (liquidation) et d’administrer un groupe financier au niveau de la holding ou de la société d’exploitation.

La CNBV publie périodiquement l’ICAP.

L’ICAP des banques commerciales est le ratio de leur capital net par rapport à leurs actifs pondérés par le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel, et vise à mesurer la résistance des institutions en cas de pertes inattendues.