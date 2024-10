Les avantages de la délocalisation pour les États-Unis sont de plus en plus évidents à mesure que les problèmes de logistique et de chaîne d’approvisionnement apparaissent.

Comment les États-Unis s’adaptent-ils, quel rôle jouent le Mexique et le Canada, et pourquoi cette tendance va-t-elle se poursuivre? Voici quelques éléments de réponse.

Selon un rapport du Sénat américain, la délocalisation peut améliorer la proximité et la fiabilité des chaînes d’approvisionnement, en s’appuyant sur le partenariat solide qui existe déjà entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Retour en arrière : la pandémie de grippe aviaire a mis en évidence la fragilité du commerce mondial en provoquant des perturbations massives dans les transports maritimes et les chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris pour les intrants essentiels tels que les semi-conducteurs.

Avantages de la délocalisation pour les États-Unis

La General American Investors Company note que les entreprises réinvestissent pour trois raisons : maintenir leurs actifs productifs, augmenter la production pour répondre à la demande croissante et remplacer la main-d’œuvre par l’automatisation au moyen de logiciels et de matériel afin de réduire les coûts.

Une quatrième mesure est déjà en cours. Il s’agit de la relocalisation ou de la délocalisation de la production afin de réduire la dépendance à l’égard de chaînes d’approvisionnement éloignées. La pandémie a constitué un problème majeur, les pays ayant eu recours à diverses stratégies pour faire face à ses effets. La délocalisation peut avoir un impact sur les marges bénéficiaires. Toutefois, ces effets sont atténués si les prix sont améliorés ou les coûts réduits.

La logistique

D’autres événements dans le monde, tels que l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les attaques des rebelles houthis contre les cargos en mer Rouge et la sécheresse dans le canal de Panama, ont récemment provoqué des retards dans le transport maritime.

Les conflits, le changement climatique et les catastrophes naturelles pourraient perturber davantage le marché mondial du transport maritime à l’avenir.

Selon le même rapport, la délocalisation de la production au Canada et au Mexique offrira une certaine protection contre les perturbations futures du transport maritime et du commerce mondial.

L’alliance entre les trois pays repose sur des décennies de coopération économique et est régie par un accord de libre-échange.

Les tarifs préférentiels inclus dans l’accord États-Unis-Mexique-Canada (ACEUM) peuvent faire de la délocalisation une option attrayante pour de nombreuses entreprises.