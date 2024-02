Les 8 premiers marchés de PepsiCo dans le monde

Les plus grands marchés pour Pepsico, une multinationale de l’alimentation et des boissons, sont les États-Unis, le Mexique et le Canada en 2023.

À l’échelle mondiale, les recettes de l’entreprise se sont élevées à 91,471 milliards de dollars l’année dernière, soit une hausse de 5,9% par rapport à 2022.

Par le biais de ses opérations, de ses embouteilleurs sous licence, de ses fabricants sous contrat et d’autres tiers, Pepsico fabrique, commercialise, distribue et vend une grande variété de boissons et d’aliments, au service des clients et des consommateurs dans plus de 200 pays et territoires.

D’où proviennent vos revenus? Les États-Unis occupent de loin la première place, avec 52,165 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,6% par rapport à l’année précédente.

Viennent ensuite le Mexique (7,011 milliards de dollars, +28,1%), le Canada (3,722 milliards de dollars, +5,2%), la Russie (3,566 milliards de dollars, -13,4%) et la Chine (2,703 milliards de dollars, -1,8%).

Les marques de PepsiCo comprennent Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream.

Marchés de Pepsico

Caleb Bradham a inventé la formule de Pepsi-Cola en 1893, à New Bern, en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Bradham a d’abord créé la boisson comme un cola et l’a appelée «Brad’s Drink».

Puis, en 1898, il change le nom en Pepsi-Cola en raison de ses ingrédients, qui comprennent de la pepsine et de la noix de cola.

La société Pepsi-Cola a été fondée en 1902.

La concurrence

Les concurrents de l’entreprise comprennent aujourd’hui Campbell Soup Company, Conagra Brands, Hormel Foods Corporation, Kellanova, Keurig Dr Pepper, The Kraft Heinz Company, Link Snacks, Mondelēz International, Monster Beverage Corporation, Nestlé, Red Bull GmbH et Utz Brands.

De nombreux produits alimentaires de Pepsico occupent une position de leader dans l’industrie des plats préparés aux États-Unis et dans le monde entier.

En 2023, Pepsico et The Coca-Cola Company représenteront respectivement environ 19% et 20% de la catégorie des boissons gazeuses liquides aux États-Unis, sur la base des ventes au détail estimées dans les circuits mesurés par Information Resources, Inc.

Cependant, The Coca-Cola Company possède un avantage significatif en termes de parts de marché des boissons gazeuses sur de nombreux marchés en dehors des États-Unis.

En termes de revenus, les autres marchés pertinents de Pepsico en 2023 étaient: le Royaume-Uni (1,946 millions de dollars, +5,5 pour cent en glissement annuel), le Brésil (1,779 millions de dollars, +10 pour cent) et l’Afrique du Sud (1,707 millions de dollars, -7,1 pour cent).