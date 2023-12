Les 6 tendances du commerce mondial: CNUCED

Send an email

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a mis en évidence six tendances du commerce mondial.

Selon les perspectives économiques 2024 du ministère malaisien des finances, le commerce mondial devrait augmenter en 2024, grâce à l’amélioration de l’activité commerciale dans les économies avancées, les marchés émergents et les économies en développement.

Selon les perspectives de la CNUCED publiées mardi, le commerce mondial diminuera de 4,5% en glissement annuel en 2023.

Tendances du commerce mondial

Une croissance économique positive, mais avec d’importantes disparités

Les prévisions économiques mondiales restent stables, mais restent inférieures aux moyennes historiques.

En outre, d’importantes disparités persistent entre les pays et les régions en termes de perspectives économiques pour 2024.

Ces disparités influenceront la structure des échanges.

Taux d’intérêt élevés et affaiblissement de la production industrielle et commerce mondial

L’activité économique est entravée par la persistance de taux d’intérêt élevés dans plusieurs économies.

Les derniers indices des directeurs d’achat (PMI) pour la Chine et les États-Unis laissent entrevoir des perspectives mitigées pour la production industrielle dans les mois à venir.

Volatilité des prix des produits de base

La persistance des conflits régionaux et des tensions géopolitiques est susceptible d’accroître l’incertitude sur les marchés des produits de base.

En outre, l’importance croissante de la sécurisation des minéraux critiques pour la transition énergétique devrait affecter les prix et contribuer davantage à la volatilité du marché pour ces matières premières.

Allongement des chaînes d’approvisionnement

Le commerce mondial est influencé par la manière dont les chaînes d’approvisionnement réagissent aux changements de politique commerciale et aux tensions géopolitiques, avec des effets notables sur les liens d’approvisionnement entre la Chine et les États-Unis.

Les entreprises d’autres régions, en particulier les économies d’Asie de l’Est et le Mexique, ont eu l’occasion de s’intégrer davantage dans les chaînes d’approvisionnement affectées par les préoccupations géopolitiques.

Augmentation des subventions et des mesures de restriction des échanges

La résurgence de la politique industrielle et l’urgence de respecter les engagements climatiques entraînent des changements dans les politiques commerciales, à la fois sous la forme de droits de douane et de mesures non tarifaires.

Le recours aux mesures de restriction des échanges a augmenté en 2023.

Ces politiques de repli sur soi devraient entraver la croissance du commerce international.

Faible demande de transport par conteneurs et demande croissante de produits de base

La demande de transport maritime par conteneurs est actuellement faible, comme le montre le retard de l’indice du taux de fret des conteneurs de Shanghai.

En revanche, le Baltic Dry Index a affiché une tendance positive au cours du second semestre 2023, indiquant une augmentation de la demande mondiale de produits de base.