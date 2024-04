Les 5 réalisations de l’Alliance du Pacifique et les acquis de Mila

Le gouvernement chilien a mis en avant certaines des réalisations de l’Alliance du Pacifique, un bloc économique composé du Mexique, de la Colombie, du Chili et du Pérou.

En vigueur depuis 2015, l’Alliance du Pacifique vise à réaliser une intégration profonde et progressive, y compris la libre circulation des biens, des services, des ressources et des personnes.

L’Alliance cherche à favoriser la croissance, le développement et la compétitivité de ses membres et à promouvoir le bien-être et l’inclusion sociale.

Elle vise à devenir une plateforme économique et commerciale mondiale.

Selon le gouvernement chilien, ses réalisations comprennent la déclaration de l’Alliance du Pacifique sur l’égalité des sexes, la feuille de route pour la gestion durable des plastiques et la déclaration présidentielle sur le développement du marché numérique régional.

Alliance du Pacifique

Dans le domaine du numérique, les quatre pays ont également signé un accord de partenariat pour l’économie numérique (DEPA) avec la Nouvelle-Zélande et Singapour afin de faciliter l’exportation de produits et de services numériques et de promouvoir la sécurité des entreprises et les opportunités d’inclusion.

Le 6 juin 2012, la Colombie, le Chili, le Mexique et le Pérou ont signé l’accord-cadre «Accord de l’Alliance du Pacifique», et le 10 février 2014, les mêmes pays ont signé des protocoles-cadres.

L’Alliance du Pacifique est un mécanisme d’intégration régionale qui vise également à permettre aux États membres de créer des marchés intégrés attrayants et de renforcer leur compétitivité internationale.

Mila

Plus récemment, le 2 juillet 2023, le Mexique a ratifié une convention signée par les parties à l’accord-cadre de l’Alliance du Pacifique, qui établit un traitement fiscal standard pour les intérêts et les gains en capital dérivés de la vente d’actions par l’intermédiaire de toute bourse du marché intégré latino-américain (Mila) et vise à encourager la participation des investisseurs institutionnels aux marchés de capitaux des pays membres de l’Alliance du Pacifique.

La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Le 21 juillet 2021 également, l’Alliance du Pacifique et Singapour ont conclu des négociations pour que Singapour devienne le premier État partenaire du bloc commercial dans le cadre d’un accord de libre-échange.

En juillet et novembre 2022, le Costa Rica et le Honduras, respectivement, ont présenté leur demande officielle d’adhésion à l’Alliance du Pacifique.