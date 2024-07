Les 5 premiers exportateurs de meubles dans le monde

Les plus grands exportateurs mondiaux de meubles en 2023 sont la Chine, l’Allemagne, le Vietnam, l’Italie et le Mexique.Avec une différence marquée, la Chine représentait 40,6% des ventes extérieures de ces produits.Cette classification comprend les meubles; les meubles médico-chirurgicaux; la literie et les articles similaires; certains appareils d’éclairage; les bâtiments préfabriqués, entre autres.

Exportateurs de meubles

À prendre en compte: l’Association des fabricants de meubles de Jalisco (Afamjal) a annoncé la prochaine édition de l’Expo Mueble Internacional Verano et du Tecno Mueble Internacional 2024. Ces événements auront lieu du 14 au 17 août à l’Expo Guadalajara.Voici les exportations des principaux pays du secteur en 2023, en millions de dollars:

Chine: 121,000 (-8% par rapport à l’année précédente).

Allemagne: 18,800 (+1 pour cent).

Vietnam: 15,900 (+15 pour cent).

Italie: 15,800 (-2 pour cent).

Mexique: (+1 pour cent).

Événement

Jorge Ríos Gutiérrez, président d’Afamjal, a expliqué que l’industrie mondiale du meuble est en pleine croissance. Cette croissance est due à des facteurs clés. L’urbanisation, l’augmentation de la population, la hausse des revenus et l’expansion du secteur immobilier en sont les principaux moteurs.D’autre part, Mercedes Abundis, conseillère auprès du conseil d’organisation de l’exposition Afamjal, a indiqué que l’événement comptera près de 500 exposants. Ces exposants viendront du Mexique, des États-Unis, du Brésil et de plusieurs pays asiatiques. En outre, environ 40 000 visiteurs sont attendus à la fois à EMXI et à Tecno Mueble Internacional. Selon l’Observatoire technologique de l’université de Guadalajara, les recettes économiques pour Jalisco s’élèveront à environ 1 milliard de pesos. En outre, on prévoit des ventes de 800 millions de pesos pendant l’événement et de plus de 600 millions de pesos au cours des six mois suivants.Pour sa part, Karen Baez, directrice d’Afamjal, a souligné l’engagement de l’association en faveur de la durabilité dans l’industrie du meuble. Dans cette édition de l’Expo Mueble Internacional Verano, les efforts des entreprises pour intégrer des pratiques durables seront mis en évidence. Ces pratiques comprennent l’utilisation de matériaux recyclés et la mise en œuvre de technologies propres.

Prix

La participation de la designer mexicaine Olga Hanono sera également soulignée lors de l’événement. Hanono recevra le dixième prix du mérite pour le design d’intérieur 2024. Elle a parlé de la transformation de l’industrie hôtelière, qui se concentre sur l’hospitalité personnalisée. Cette transformation est liée à la croissance de l’économie de l’expérience immersive. Il a également souligné la tendance au luxe discret et tranquille dans le design.