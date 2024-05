Les 5 premiers exportateurs de canneberges aux États-Unis

Les principaux pays exportateurs de canneberges vers les États-Unis en 2023 sont le Pérou, le Mexique et le Chili.

L’an dernier, les États-Unis ont acheté pour 1,953 milliard de dollars de canneberges du monde entier.

Ce montant représente un taux de croissance annuel de 1% et un taux de croissance annuel composé de 12,3% au cours de la dernière décennie.

En plus d’être une excellente source de vitamines antioxydantes C et E, les myrtilles aident à prévenir les infections urinaires, favorisent la santé digestive et améliorent la santé cardiaque.

En 2023, les exportations péruviennes de ce produit vers le marché américain ont augmenté de 8 % en rythme annuel, pour atteindre 922 millions de dollars.

Viennent ensuite les ventes du Mexique (599 millions de dollars, +4% en rythme annuel) et du Chili (227 millions, -24%).

Exportateurs de canneberges

Dans les années 1960, la consommation du fruit a augmenté sur le marché américain avec la commercialisation de boissons à base de jus de cranberry.

Un autre moteur de la demande est apparu dans les années 1990, lorsque les canneberges séchées et sucrées ont été vendues sous forme de sultanines rouges.

Le Canada et l’Argentine sont deux autres grands exportateurs de myrtilles vers les États-Unis en 2023, avec 186 millions et 15 millions de dollars.

Caractéristiques

La canneberge est une bonne source de fibres.

Ce fruit peut avoir des propriétés anti-inflammatoires.

Les canneberges contiennent peu de calories.

Elles sont utilisées comme intrants pour la production de jus, de desserts, de pains et de confitures, parmi de nombreux autres produits.

Elles sont originaires d’ Amérique du Nord .

Les variétés les plus populaires sont Early Black, Stevens, Ben Lear et Pilgrim.

Exportations

Les ventes de canneberges des États-Unis à l’étranger sont estimées à 307 millions de dollars en 2023, soit le même montant qu’en 2022.

À cet égard, le Ministère de l’agriculture aide les producteurs américains de canneberges à accroître la compétitivité des produits de cultures spécialisées sur les marchés étrangers, à améliorer la commercialisation intérieure et à améliorer les pratiques de production et de transformation dans le cadre de l’initiative de compétitivité des cultures spécialisées.

La plante produit des tiges horizontales ou stolons pouvant atteindre 2 m de long. Les bourgeons des stolons donnent naissance à de courtes branches verticales de 5 à 20 cm de haut, appelées scions, qui produisent des bourgeons végétatifs et des bourgeons fructifères. Chaque pousse fructifère peut contenir jusqu’à sept fleurs.