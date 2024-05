Les 5 premiers exportateurs d’argent en 2023

Hong Kong, la Chine, le Mexique, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont, par ordre décroissant, les cinq plus grands exportateurs d’argent au monde en 2023, selon les données de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de la Banque du Mexique (Banxico).

Les ventes à l’étranger de Hong Kong et de la Chine ont augmenté de 36% et de 10% en glissement annuel, pour atteindre respectivement 4,685 milliards de dollars et 3,05 milliards de dollars.

L’argent n’étant généralement pas reconnu comme un actif de réserve, il n’existe pas de statistiques officielles publiées par le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux ou les banques nationales sur les avoirs en argent des gouvernements nationaux.

Sur le plan industriel, la majeure partie de l’argent provient de mines dont l’argent n’est pas le produit principal ou primaire.

Selon le Silver Institute, seulement 28% de la production en 2022 provenait de mines d’argent dites primaires, où l’argent est la principale source de revenus.

Dans les classements suivants, les exportations d’argent du Mexique se sont élevées à 2,802 milliards de dollars, soit une hausse de 11% en glissement annuel, suivi du Royaume-Uni (2,786 milliards de dollars, -66%) et de l’Allemagne (1,832 milliard de dollars, +1%).

Exportateurs d’argent

Selon le Silver Institute, la demande d’argent en 2023 est tirée par la demande industrielle (avec une part de 48%, notamment dans le photovoltaïque, l’électrique et l’électronique), la demande physique de barres et de pièces (27%), la joaillerie et l’argenterie (22%) et les autres demandes, notamment la photographie (3%).

En particulier, les exportations mexicaines d’argent sont passées de 2,289 milliards de dollars en 2020 à 28,321 milliards de dollars en 2021. Mais elles ont ensuite diminué pour atteindre 2,535 milliards de dollars.

Une augmentation de la production mondiale d’argent ou des changements dans la technologie, les processus industriels ou les habitudes de consommation, y compris une demande accrue de matériaux de substitution, peuvent faire baisser la demande d’argent.

L’augmentation de la demande de matériaux de substitution peut être induite par la technologie, lorsque les améliorations technologiques rendent les produits alternatifs plus attrayants que l’argent pour une première utilisation ou une utilisation finale, ou permettent une application moindre de l’argent, ou induite par le prix, lorsqu’une augmentation soutenue du prix de l’argent entraîne une substitution partielle de l’argent par un produit moins coûteux ou une application réduite de l’argent.