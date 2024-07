Les 5 nouvelles mines d’or au Mexique en 2024

La Chambre mexicaine des mines (Camimex) a mis en évidence cinq nouvelles mines d’or au Mexique dont l’exploitation commencera en 2024.Le premier de ces projets est Tahuehueto, détenu par Luca Mining et situé dans l’État de Durango.Tahuehueto nécessitera un investissement de 46,8 millions de dollars, avec une durée de vie de 10,9 ans et une production de 26,000 onces. En deuxième position se trouve le projet Terronera Endeavour, dans lequel Endeavour Silver prévoit d’investir 230 millions de dollars.La production attendue de cette mine, située à Jalisco, est de 33 000 onces, mais sa durée de vie est de 10 ans.Cerro Caliche prévoit d’investir 15,5 millions de dollars dans son projet Sonoro Gold, situé à Sonora, avec une durée de vie de 9,0 ans et une production de 33 100 onces.

Nouvelles mines d’or

Torex Gold prévoit d’investir 874,5 millions de dollars dans son projet Media Luna, situé dans l’état de Guerrero, avec une durée de vie estimée à 11,8 ans et une production de 274,500 onces.Enfin, le projet Santana (expansion), propriété de Minera Alamos, est situé à Durango, avec un investissement estimé à 15 millions USD, une durée de vie de 9 ans et une production de 15,000 onces.

Autres projets

Au projet aurifère Cerro Caliche de Sonoro Gold, une nouvelle évaluation économique préliminaire (PEA) a été réalisée en octobre 2023. Cette évaluation montre qu’une exploitation à ciel ouvert est possible. Elle aurait une durée de vie de neuf ans et produirait 297,575 onces d’or. L’investissement du projet est de 15,5 millions de dollars américains. Il devrait démarrer au troisième trimestre 2024.Par ailleurs, Minera Alamos a indiqué qu’au cours du deuxième trimestre de 2023, elle a terminé les documents d’autorisation pour son projet aurifère « Cerro de Oro » à Zacatecas. Entre-temps, elle prévoit des travaux métallurgiques et des forages supplémentaires pour définir le plan d’exploitation final. L’ingénierie détaillée du développement de la mine est déjà en cours. La société a demandé un financement de 25 millions de dollars US pour la construction en 2024. La production annuelle devrait être de 58,400 onces, avec une durée de vie de 8,2 ans et un investissement initial de 28 millions de dollars.