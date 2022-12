Les 4 principaux fournisseurs de boissons de J&J Snack Foods

J&J Snack Foods Corp. compte The Coca-Cola Company, Keurig Dr. Pepper, Pepsi Cola Company et Jogue parmi ses quatre principaux fournisseurs de sirop pour boissons glacées.

L’entreprise est le plus grand producteur de bretzels mous aux États-Unis, fabrique des snacks et distribue des boissons surgelées qu’elle commercialise aux États-Unis auprès des services alimentaires et des supermarchés de détail.

Ses produits de snack incluent : bretzels mous commercialisés sous les marques Superpretzel, Brauhaus, Auntie Anne’s et Bavarian Bakery, nouveautés surgelées commercialisées sous les marques Dippin’ Dots, Luigi’s, Whole Fruit, Icee, Dogsters, Philly Swirl, Sour Patch et Minute Maid, des churros commercialisés sous les marques Tio Pepe’s et California Churros et des produits de boulangerie vendus sous les marques Readi-Bake, Country Home, Mary B’s, Daddy Ray’s et Hill & Valley.

Les autres produits de snack comprennent les funnel cakes, qui sont vendus sous la marque The Funnel Cake Factory, et les produits à main, qui sont vendus sous des marques plus petites. Les principaux produits de boissons glacées de la société sont les boissons gazeuses glacées de la marque Icee et les boissons non gazeuses glacées de la marque Slush Puppie.

Fournisseurs de boissons

Les ventes de services alimentaires et de boissons surgelées de l’entreprise sont principalement destinées aux clients des services alimentaires, y compris les bars et les stands d’alimentation des grandes chaînes, les grands magasins, les magasins à prix réduits, les clubs-entrepôts et les magasins de proximité, les centres commerciaux, les restaurants à service rapide et les restaurants décontractés, les stades de sport et les arènes, les parcs à thème et de loisirs, les cinémas, les détaillants indépendants, les écoles, les collèges et autres institutions.

D’autre part, les clients de l’entreprise sont principalement des chaînes de supermarchés.

Les bretzels mous sont notamment vendus dans les segments des services alimentaires et des supermarchés de détail. Les ventes de bretzels mous ont représenté 19 % des revenus de l’entreprise au cours de l’exercice 2022 et 20 % au cours des exercices 2021 et 2020.

Certains des bretzels mous de la société sont conformes à la réglementation de l’USDA en tant qu’équivalent nutritionnel du pain dans le cadre du programme de repas scolaires de l’USDA, ce qui permet aux écoles participantes d’obtenir un remboursement partiel de l’USDA pour le coût des bretzels mous de la société.

Les bretzels mous de la société sont fabriqués selon une formule exclusive.