Les 10 premiers importateurs de produits alimentaires

L’Union européenne, la Chine et les États-Unis étaient les premiers importateurs de produits alimentaires en 2021, selon l’OMC.

En première position, l’Union européenne a acheté des produits à l’étranger pour une valeur douanière de 594 milliards de dollars.

Ceci a été suivi par: La Chine, avec des importations de 204 milliards de dollars, et les États-Unis, avec 194 milliards.

Selon Where Food Comes From (WFCF), l’industrie alimentaire à valeur ajoutée a connu une croissance rapide ces dernières années en réponse à l’intérêt croissant des consommateurs pour la responsabilité sociale, la durabilité et les pratiques de production en matière de sécurité alimentaire.

La WFCF continue de constater l’intérêt croissant des consommateurs pour la manière dont leurs aliments sont produits. La WFCF est une ressource de confiance de premier plan pour la vérification par une tierce partie des pratiques de production alimentaire en Amérique du Nord.

Les gens se retrouvent sur un marché alimentaire de plus en plus mondialisé, avec des produits alimentaires qui voyagent dans le monde entier et des marques qui se différencient sur le marché.

Produits alimentaires

Naturel et/ou biologique sont des exemples de labels alimentaires qui indiquent que l’aliment ou autre produit agricole a été produit d’une manière particulière.

Les ventes de produits naturels et biologiques ne sont qu’une partie de l’histoire de la façon dont les consommateurs cherchent à vérifier les pratiques liées aux allégations d’étiquetage des aliments.

Il y a aussi d’autres facteurs qui sont de plus en plus importants pour les consommateurs et qui apparaissent sur les menus et les étiquettes des produits.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive, les fermes, les ranchs, les producteurs, les transformateurs, les restaurants et les détaillants abordent des questions telles que le soin et la manipulation des animaux, l’impact de la production d’un produit sur l’environnement et la société, et les intrants utilisés dans la production alimentaire (comme les antibiotiques).

Les consommateurs souhaitant davantage de garanties quant à la fiabilité des allégations d’étiquetage, on observe une tendance croissante à la vérification des pratiques en matière de durabilité.

Alors que les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation continuent de mûrir et de se développer à l’échelle internationale, la nécessité d’enregistrer, de gérer, de communiquer et de vérifier les informations concernant la provenance, l’âge, le bagage génétique, l’élevage, les soins environnementaux, les pratiques entourant les personnes et la communauté, ainsi que d’autres attributs de crédibilité, augmente.

Les autres grands importateurs mondiaux de produits alimentaires en 2021 sont : le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, la Corée du Sud, la Russie, le Mexique et l’Inde.